Spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı

TSYD İzmir Şubesi ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında imzalanan protokolle şube üyeleri ve üyelerin yakınları, hastanedeki tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak.

İş birliği protokolü, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş arasında imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Covid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığını, bu süreçte gazetecilerin de görevlerine devam ettiğini belirterek, “Spor gazetecileri olarak bu süreçte seyircisiz oynanan müsabakaların heyecanını sporseverlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle üyelerimize ve yakınlarına sağlanan avantaj dolayısıyla Medicana International İzmir Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ise sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, bu nedenle İzmir’deki spor kulüpleriyle sağlık sponsorluğu anlaşmaları yaparak destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “İzmir, spor alanında Türkiye’deki öncü kentlerden birisi. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan TSYD İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzalamak bizler için mutluluk verici. Sağlık hizmeti özellikle günümüzde çok daha büyük bir önem kazandı. Zengin akademik kadromuz ve teknolojik alt yapımızla tüm İzmirliler gibi TSYD İzmir Şubesi üyelerine ve yakınlarına ayrıcalıklı bir sağlık hizmeti sunacağız” diye konuştu.