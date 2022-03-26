Soyer’den millet bahçesi için yıkımlara tepki: "Yargı süreci devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama’da millet bahçesi projesi çerçevesinde iş yerlerinde yıkımların başlamasına tepki göstererek, dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Soyer, “İnatla, baskıyla hiçbir kente değer katamazsınız. Yargı süreci devam ediyor. Yıkımları durdurun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama’da yapımı planlanan millet bahçesine ilişkin açıklama yaparak, dava sürecinin devam ettiğini, stadyum çevresinde iş yeri yıkımlarının durdurulması çağrısını yaptı.

Soyer, bölgede yıkımlar nedeniyle esnafın mağdur olduğunu ifade ederek, “Pandemi süreci yetmezmiş gibi ekonomik krize karşı ayakta kalma mücadelesi veren esnafa karşı takınılan bu tutum kabul edilemez. Yargıya olan inancını koruyarak direnen Bergama esnafı, yıkılan dükkânların yanında, kapısının önü molozlarla dolmuş, elektriği kesilmiş, soğuk havaya rağmen tüple ısınarak ve iş makinelerinin gölgesinde ekmek mücadelesi veriyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. İnatla, baskıyla hiçbir kente değer katamazsınız. Yargı süreci devam ediyor. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanındayız” diye konuştu.

Stadyum esnafından İbrahim Turan da, dava sürecinin devam ettiğini ifade ederek, dükkanların 60 gün içinde boşaltılması için tebligat gönderildiğini, çözüm bulunamadığını ve yıkımların başladığını söyledi. Turan, alanda atıl duran ve yıkım bekleyen yerler dururken yıkımın iş yerlerinden başlatıldığını söyledi.

Yine esnaf Timuçin Cengiz de, yıkımlarla mağdur olduklarını ifade etti. 35 yıldır esnaflık yaptığını aktaran Özgür Kayısı da, “Satış yapamıyoruz. Buranın esnafıyla halkı bir bütündür. Biz yapılmasın demedik” diye konuştu.