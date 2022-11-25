Soyer: "Buca Cezaevi arazisinin sadece yeşil alan olmasını istiyoruz"

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun 112’nci toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapıldı. Buca Cezaevi arazisiyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz bu alana hiçbir şey yapılmasını istemiyoruz. Sadece yeşil alan olsun istiyoruz” dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun (İEKKK) 112’nci toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı gündemindeki konulardan biri de, Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından arazinin nasıl değerlendirileceği oldu.

Başkan Tunç Soyer, Buca Cezaevine ait arazinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, “Buca’da her yer beton. Yeşil alan yok denecek kadar az. Deprem toplanma alanı bile yok. Sosyal tesis, belediye hizmet alanı, şu, bu... Biz bu alana hiçbir şey; ama hiçbir şey istemiyoruz. Çok büyük bir alan. Buca’nın bu kadar sıkışık yapı içinde nefes alabileceği tek bir alanı var” diye konuştu.

“Gelecek kuşaklara ışık tutacak kararlar alındı”

Başkan Soyer, 1923’te kentte düzenlenen İzmir İktisat Kongresine atıfta bulunarak, “100 yıl öne atalarımız bu memleketin istikbaliyle ilgili kararları İzmir’de almış. Bizler de cumhuriyetin ikinci yüzyılında düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi ile gelecek nesillere rehber olacağız. İktisat Kongresi hazırlık çalışmalarına 1 Ağustos’ta başladık. Şuana kadar işçi ve çiftçiler ile üç, tüccarlarla iki kere buluştuk. Sanayici, tüccar ve esnaflarla son buluşmayı 1 Aralık’ta yapacağız. Konuklarımızla ilke kararları aldık. Bu kararlar geleceğe ışık tutacak. Şubat ayı içerisinde de kararları açıklayacağız” dedi.

Gaziemir’e otel ve kongre merkezi

Fuar İzmir’in yanındaki alana otel ve kongre merkezi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Soyer, 2023 yılı bitmeden temel atmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir’de derelerin ıslahıyla ilgili önemli projelerinin yapıldığını vurgulayan Başkan Soyer, “Geçmişte yapılan ve gözden kaçan noktaları tespit ettik. Üniversitelerin değerli hocalarıyla, bilim insanlarıyla çalışıyoruz. İlk başta hedefimiz; kısa vadede koku sorununu ortadan kaldırmak. İlerleyen süreç için Koku Master Planı çalışması yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki; önümüzdeki yaz döneminde koku daha az olacak. İlerleyen zamanlar daha da azalacak. Koku sorununu tamamen çözeceğiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin Akyol da, Gaziemir’de yapılacak otel ve kongre merkeziyle ilgili sunum yaptı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ise İzmir Körfezindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.