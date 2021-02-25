İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ev sahipliğinde yapılan toplantıda, oda başkanlarıyla bir araya gelerek bölge sorunlarını konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, BERTO’da oda başkanlarını dinledi. Soyer’i, Bergama Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Işıldak ve Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper karşıladı. Toplantıya Başkan Soyer’in eşi ve İzmir Köy Koop. Birlik Başkanı Neptün Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz, oda başkanları ve BERTO meclis üyeleri katıldı. Görüşmede Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Soyer’e Kozak çam fıstığındaki rekolte düşüklüğü, Bergama’da vasıflı kişiler yetiştirebilecek donanımlı bir meslek lisesi ihtiyacı, küçük esnaf için yapılabilecek destekler, İZBAN’ın Bergama’ya gelme çalışmalarının hızlandırılması, BerKM önünden başlayan ana caddeye kentin tarihi dokusuna uygun bir tramvay ile ulaşım sağlanması ve bu caddenin belirli saatlerde araç trafiğine kapatılması ile Dikili’ye bir yat limanının yapılması gerekliliği hakkındaki konuları iletti.

Konuşmalarına, Bergama’nın iç ve dış turizmden yeteri kadar pay alamadığını fakat bunun İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle artık değişeceğini dile getirerek başlayan Tunç Soyer, "Bergama’nın büyüleyici bir tarihi var, sadece biraz parlatılması gerekiyor ve bunu da yarından itibaren atmaya başlayacağımız adımlar ile hep birlikte başaracağız" dedi. Başkan Ürper’in ilettiği meslek lisesi konusu hakkında da "Gelişmekte olan Bakırçay bölgesinin gelecekte vasıflı işçi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak olan meslek lisesi fikrinin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen Soyer, "Küçük esnaf yoksullaşırsa hepimiz yoksullaşırız" diyerek bir destek paketi üzerinde çalıştıklarını da ifade etti. Oda başkanlarından gelen soruları cevaplayan Soyer, Bergama Ticaret Odası Yönetimi ve oda başkanları ile bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra toplantı sona erdi.