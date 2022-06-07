Sosyal medyayı ayağa kaldıran teşhirci tutuklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde cinsel organı açık şekilde sokakta dolaşan ve görüntüleri sosyal medyada infiale neden olan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir okulun çevresinde çekildiği öne sürülen video, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Plaka sorgusu, teknik ve fiziki takibin ardından titizlikle yapılan çalışma sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Diş teknisyenliği yaptığı öğrenilen şüpheli M.S. (30), Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.