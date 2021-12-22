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Sosyal medya fenomenleri Buca’nın Üretici Pazarını keşfetti

Buca Belediyesinin “Üretici Pazarı” sosyal medya fenomenlerinden de ilgi gördü. Belediyenin köyler bölgesinde tamamen doğal yollarla üretilen ürünler, hem vatandaşlardan hem sosyal medya fenomenlerinden tam not aldı.

İZMİR 22.12.2021, 11:02
Sosyal medya fenomenleri Buca’nın Üretici Pazarını keşfetti

Buca Belediyesinin “Üretici Pazarı” sosyal medya fenomenlerinden de ilgi gördü. Belediyenin köyler bölgesinde tamamen doğal yollarla üretilen ürünler, hem vatandaşlardan hem sosyal medya fenomenlerinden tam not aldı.

Buca Belediyesi, Kooperatifçilik ve Yerli Malı Haftası kapsamında Üretici Pazarı düzenledi. Belediyenin hizmet binası önünde düzenlenen pazara, ilçede faaliyet gösteren kooperatifler ve köyler bölgesindeki üreticiler katıldı. Gözlemeden sarmaya, salçadan reçele, zeytinden pekmeze birçok ürünün uygun fiyatla yer aldığı stantlar Bucalıların yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de akınına uğradı.

Sosyal medya fenomenlerinden Deniz Sarıhanlıoğlu, “Gerçekten keşfedilecek çok fazla şey var burada. Bugün yeni yılda kurulacak pazarları takip ediyorduk sosyal medya hesaplarında. Burada da böyle bir yerel üretici pazarı olduğunu gördük, çok mutlu olduk, hemen geldik. Çok güzel şeyler var; ev yapımı baklava, börek tarhanalar, turşular. Fiyatlar güzel. Eve birçok şey alıp götüreceğiz” dedi.

Ahmet Buğra Tokmakoğlu ise “Daha önce Buca’yı Keşfet etkinliğiyle Buca’yı baştan aşağıya gezme, deneyimleme şansımız olmuştu. Bugün de sosyal medyadaki duyurulara istinaden buraya geldik; üretici pazarını keşfediyoruz şu anda. Üretici pazarı gerçekten güzel. Buca’nın köylerinde yaşayan insanların kendi ürünlerini buraya getirmeleri çok hoş. Fiyatlar da uygun. Buca gastronomi alanında bir cennet” diye konuştu.

Üretici Mesude Atagün (58) de, “Buca Belediyesinin bize sağladığı imkânlardan dolayı mutluluk duyuyorum. Pazar paramla iki tane torun okutuyorum. İkisi de üniversite öğrencisi. Allah belediyeden razı olsun” dedi.

Gülderen Yavaş (61), “Kendi yetiştirdiğimiz; zeytinimiz, yağımız, reçellerimiz, yağımız var stantta. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Bize bu imkânı yılda 2-3 defa sunuyorlar. Hiç değilse mahsullerimizi satıyoruz, memnumuz” diye konuştu.

Buca Kadın Kooperatifi üyesi Songül Polat (55) de, son olarak şöyle konuştu:

“Ev hanımıyız. Böyle şeyleri yapınca ailemize destek oluyoruz. Hiç olmazsa mutfak masrafımızı karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Üretici Gülizar Şavuklu (60) ise “Reçellerim var, sarmam var, ayva tatlım var…Hepsini kendimiz yapıyoruz. Buradaki kazancımla mutfağımdaki eksiğimi alıyorum.”

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