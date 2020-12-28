banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı

Sorunlu şirket ortaklığında yeni çözüm yolları mevcut

Günlük ilişkilerde yaşanan sorunların ticari ilişkilerde de benzer şekilde karşılarına çıktığını belirten Öcal Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Av. Uzman Arb. Sebahattin Öcal, şirket ortakları veya müdürleri arasındaki anlaşmazlıkların, şirketler ve ortaklıkların devam veya tamam deme noktasına gelmelerine neden olduklarını ifade etti.

İZMİR 28.12.2020, 12:09
3
Sorunlu şirket ortaklığında yeni çözüm yolları mevcut

Günlük ilişkilerde yaşanan sorunların ticari ilişkilerde de benzer şekilde karşılarına çıktığını belirten Öcal Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Av. Uzman Arb. Sebahattin Öcal, şirket ortakları veya müdürleri arasındaki anlaşmazlıkların, şirketler ve ortaklıkların devam veya tamam deme noktasına gelmelerine neden olduklarını ifade etti.

Şirketlerde kötü giden ilişkinin tam olarak neden kaynaklandığının doğru belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Öcal Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Av. Uzman Arb. Sebahattin Öcal, “Bu açıdan şirketin ortaklık ilişkilerinden doğan hukuki sorunları, bu statü içinde; müdürlük ve yönetimden kaynaklı sorunları ise bu statü içinde değerlendirilmelidir" dedi.

Öcal, sorunlu bir şirket ortaklığı ilişkisinde üç hukuki yolun aynı anda düşünülmesi gerektiğini söyledi. Öcal, "Müdürlükten Azil Davası, Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Davası ve nihayetinde de Şirketin Tasfiyesi Davası. Hangi davanın yaşanan problemi çözebileceğine ticaret ve şirket avukatı ile birlikte karar verilmelidir" diye aktardı.

Müdürlükten azil nedenleri nelerdir?

Sebahattin Öcal şöyle devam etti:

"Bu yetki ve sorumluluğun temelini ’Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü’ oluşturmaktadır. Şirket müdürlerinin özen ve bağlılık yükümlülüğü ile kanunlarda ve şirket ana sözleşmesindeki yükümlülüklerini ‘ağır bir şekilde ihmal etmiş olmaları’ halini müdürlükten azledilmeleri için bir gerekçe olarak öngörülmüştür. Kanun tarafından genel olarak müdürlükten azil için haklı nedenler sınırlı olarak sayılmamıştır. Uygulamada haklı neden halleri olarak; şirkete ait defter ve kayıtları doğru tutulmaması, kira borcunu ödemeyerek tahliyesine sebep olması, şirketin herhangi bir mal ve hizmet almaksızın karşılıksız borçlandırılması, şirket paralarının müdüre ait hesaptan işlem görmesi, şirketin içinin boşaltılması, kendi menfaatlerini şirketin menfaatlerinin üzerinde tutması, idare ve temsil yetkisinin kullanılmasında basiretsizlik, imza sirkülerinin şirket dışındaki kişilere vererek hukuka aykırı işlemde kullanılmasına imkan vermesi sayılabilir. Ayrıca bunlara ek olarak şirketin şifrelerinin değiştirilerek pek çok işlemin yapılmasının imkansız hale getirilmesi, şirketin ticari defter ve belgelerini ilgili vergi dairesine ibraz etmemesi nedeniyle şirketin vergi cezası almasına neden olması, davalı müdürün şirkette sigortasız işçi çalıştırması, şirketin kâr yerine büyük miktarda zarara uğraması, şirketle doğrudan ilgisi olmayan kira sözleşmelerinin yapılması da haklı nedenlerden bahsedilmiştir. Bu nedenlerin dışında da haklı sebeplerle müdürün görevden alınması mümkündür."

Hangi hallerde şirket ortaklığından çıkma talep edilir?

Şirket müdürünün müdürlükten azli için haklı nedenlerinin dışında, şirket ortaklarının da ortaklıktan çıkarılması için dava açılmasının mümkün olduğunu dile getiren Öcal, “Ortaklıktan çıkma için haklı neden teşkil eden durumlara uygulamadan örnek gösterecek olursak; ana sözleşmede belirtilen nedenlerin oluşması, ortağın şirket mallarını zimmetine geçirmesi, şirketin içinin boşaltılması ve zarara uğratılması, şirketin mallarının kendi ya da akrabalarının üzerine geçirilmesi, şirket ortağının şirketle rekabet edecek şekilde farklı bir şirket kurması, usulünce yapılmış bilgi isteme ve inceleme taleplerine rağmen bilgi verilmemesi, şirket adına sahte senet düzenlenmesi, aile şirketi niteliğindeki şirkette ortağın çocuğunun işten çıkarılması, lüks bir araç satın alarak şirketin mali külfet altına sokulması, kötü giden ortaklık ilişkisinin karşılıklı hakaret noktasına gelmesi ve diğer haklı nedenler şirket ortaklarının da ortaklıktan çıkarılması için dava açılması mümkün kılar” dedi.

Şirketi tasfiyesinin ne olduğu ve hangi hallerde davanın açılabileceği konusundan da açıklamada bulunan Öcal, “Şirketin tüzel kişiliğine son verilmesi tasfiye davası ile mümkün olmaktadır. Şirket ortaklığının sona erme nedenleri ve bunun dışındaki başkaca haklı nedenlerin varlığı halinde şirketin doğrudan tasfiyesi bağlı olduğu yer ticaret mahkemesinden istenebilir; fakat uyuşmazlık başka bir şekilde çözülebiliyorsa (ortaklıktan çıkma gibi) şirketin tasfiyesine karar verilemez” şeklinde ifade etti.

Tüm bu hukuki yolların sonucunda tazminat talep etmenin mümkün olduğunu belirten Öcal, “Bunlar, şirket müdürünün şirkete verdiği zararlar nedeniyle ‘maddi tazminat’, ortaklıktan çıkma halinde ‘çıkma payı’ ve tasfiye halinde ise ‘tasfiye payı alacağı’ olarak sayılabilir” diyerek sözlerine son verdi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12