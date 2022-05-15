Sınav öncesi bahar şenliği morali

Yaşar Üniversitesi Bahar Şenliği’nde öğrenciler; konser, söyleşi, tiyatro gösterileri, müzik dinletisi gibi etkinlikler ve spor yarışmaları ile final sınavları öncesi moral buldu. Şenliğin son gününde ünlü Pinhani grubu, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını konser alanını dolduran öğrencilerle birlikte söyledi.

Yaşar Üniversitesinde düzenlenen geleneksel bahar şenliği, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Üniversitenin Selçuk Yaşar Kampüsünde iki gün süren şenlikte öğrenciler; konser, söyleşi, dinleti etkinleri ve spor yarışmaları ile final sınavları öncesi moral depoladı. Şenliğin ilk gününde öğrenci toplulukları etkinliklerinin yanı sıra oyunlar ve yarışmalar, DJ workshop yemek yarışması, dans gösterileri yapılırken tiyatro topluluğu da Çehov’un Sevgili Doktor oyununu sahneledi.

Uluslararası Kültür Etkinlikleri

Şenlik programı çerçevesinde üniversitede eğitim gören 58 ülkeden 268 yabancı öğrencinin katılımıyla “Uluslararası Kültür Etkinlikleri” düzenledi. Yabancı öğrencilerin, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydiği, yemeklerini, danslarını ve kültürlerini tanıttığı etkinlik, büyük ilgi gördü.

Gökhan Ünver söyleşisi

Şenliğin ikinci gününde, günlük olayları sosyal medya hesaplarında komedi diliyle yorumlama yeteneğiyle dikkat çeken yeni nesil komedyenler arasında yer alan Gökhan Ünver de öğrencilerle bir araya geldi. Ünver, öğrencilerin kendisi ve sosyal medya ile ilgili merak ettikleri soruları cevapladı. Ayrıca, çeşitli etkinlikler, öğrencilerin hiphop ve Latin dans gösterileri ile müzik performansları da programda yer aldı.

Pinhani coşturdu

Şenliğin kapanış akşamında ise Tuğçe Kaya ve sevilen müzik grubu Pinhani sahne aldı. “Hele Bir Gel”, “Dünyadan Uzak”, “Ben nasıl büyük adam olucam”, “Beni Al” gibi sevilen parçalarını seslendiren Pinhani’ye, konser alanını dolduran Yaşar Üniversiteli gençler hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, binlerce öğrenciyi müzikleriyle coşturdu.