Sinan Meydan, Selçuk’ta büyük zaferi anlattı

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, İzmir’in Selçuk ilçesindeki "100. Yılında Büyük Zafer" söyleşisinde, milli mücadele sürecini ve Büyük Taarruz’u anlattı.

Milli Mücadele dönemine ilişkin yazdığı yazılar ve kitaplarıyla tanınan Sinan Meydan, Selçuk’taki İstasyon Meydanı’nda söyleşi yaptı. "100. Yılında Büyük Zafer" söyleşisinde Sinan Meydan, milli mücadeleyi ve Büyük Taarruz’u katılımcılara anlattı. “Bugün burada olmamızı; Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına, kahraman Mehmetçik’e; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle Anadolu’yu elimizden almaya çalışan eli kanlı emperyalizme karşı 100 yıl önce olağanüstü bir mücadele veren Türk ulusuna borçluyuz" diyen Meydan, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri kişiliğine değindi. Sinan Meydan, "Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da resmi bir görevle Samsun’a gönderildi. Saray hükümeti, Mustafa Kemal’e dağıtılmamış orduları dağıtma, silahları toplama görevi verdi. Saray, İngiliz Hükümetine güveniyor. Emperyalizmin merhametine güvenilir mi? Mustafa Kemal’e verilen görev halkın direnişini susturmasıydı; ama onun kafasında halkın direnişini örgütlemek vardı; çünkü Mustafa Kemal, emperyalizmin merhametine sığınarak vatanın kurtarılacağına inanmıyor. Emperyalizmin merhametine sığınarak kurtulan bir ülke var mı? Daha doğrusu emperyalizmin merhameti var mı? Mustafa Kemal ’Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyor" dedi.

Yüzyılın maçından büyük zafere

Büyük Taarruz’u hazırlayan koşulları, Tekâlifi Milliye Emirlerini ve Sakarya Meydan Savaşı’nı anlatan Sinan Meydan, "Taarruzun hazırlıkları yaklaşık bir sene sürdü ve planı büyük bir gizlilik içinde yapıldı. 28 Temmuz 1922’de Akşehir’de ordu takımları arasında yapılan bir maçı izlemeye gidiyor. İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Yakup Şevki Paşa’nın da aralarında bulunduğu ordu komutanlarını da davet ediyor. Maç oynanıyor ve iki takım berabere kalıyor; ama skorun hiçbir önemi yok; çünkü maçın gölgesinde Mustafa Kemal Büyük Taarruz’un planlarını görüşüyor. İşte ben buna yüzyılın maçı diyorum" şeklinde konuştu.

Meydan, şöyle devam etti:

"Tarihi gerçekleri silemezsiniz, tarihi yeniden yazamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk, adını dünya tarihine İstiklal Savaşı ile altın harflerle yazdırmıştır. O adı silmek mümkün değildir. İsmet Paşa Lozan’a gittiğinde savaşta kazandığımızı masa başında da tüm dünyaya kabul ettirmiştir. İsmet Paşa’nın Lozan’dan döndüğü trenin üzerinde ’sulh’ yazıyordu. Biz Türk tarihinin en uzun süreli barış döneminde yaşıyoruz. Etrafımızda her yerde savaş var; ama bir ülke bu kan gölünün ortasında bütün problemlere rağmen halen barış içinde yaşamaya devam ediyor. O ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün yeniden vatan yaptığı, İsmet Paşa’nın yeniden tapusunu aldığı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Şunu da unutmayın; Büyük Taarruz bizim için hakkı meşru bir savaştır. Mustafa Kemal, ’Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir’ diyor. Bununla gurur duyalım ki; Atatürk’ün zorunlu olmayan bir savaşı yoktur. Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz ’da hepsinde canını, özgürlüğünü, ülkesini, namusunu korumuştur” dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, söyleşinin sonunda tarihçi ve yazar Sinan Meydan’a teşekkür etti.