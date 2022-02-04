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Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor

4 Şubat Dünya Kanser Gününde, sigara hala kanserin en önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının tütün kaynaklı olduğunu söylerken, dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını bu kişilerin yüzde 80’inin ise düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, “Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı soludukları için hayatını kaybediyor. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır” dedi.

İZMİR 04.02.2022, 11:05
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor

4 Şubat Dünya Kanser Gününde, sigara hala kanserin en önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının tütün kaynaklı olduğunu söylerken, dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını bu kişilerin yüzde 80’inin ise düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, “Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı soludukları için hayatını kaybediyor. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır” dedi.

Uzmanlar, tütün epidemisinin dünyadaki en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğu konusunda her fırsatta uyarıda bulunsa da tütün ve tütün mamullerine bağlı ölümler her yıl katlanarak artıyor. Sigara, dünyada en çok tüketilen tütün mamulü olarak öne çıkarken, nargile, puro, pipo, elektronik sigara, ısıtmalı tütün ürünleri de arkasından geliyor.

“Az içiyorum zarar görmem" diye bir durum yok

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, tütün ürünlerinin tüm şekillerinin zararlı olduğunu belirterek, emniyetli denebilecek bir az-çok seviyesinin de olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Yılmaz, “Genel olarak, her yıl yaklaşık 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası, direk olarak tütün ile ilişkili hastalıklar sonucunda olurken yaklaşık 1.2 milyon kişi sigara içmediği halde pasif tütün dumanına maruziyet nedeniyle ölmektedir. Çocukların hemen hemen yarısı kamusal alanlarda tütün dumanı ile kirlenmiş havayı solumaktadır. Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı maruziyetine bağlı olabilecek hastalıklardan ölmektedir. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır” dedi.

Yoksul ülkeler sigarayı, sigara yoksulları seviyor

Dünyada 1.3 milyar tütün ürünleri kullanıcısının yüzde 80’inin düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yaşadığını, doğal olarak tütün ilişkili hastalıkların ve ölümlerin çoğunun da bu ülkelerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Bu ülkelerdeki sigara içiciler ailelerinin yiyeceklerinden kısarak arttırdıkları parayı sigaraya harcamaktadır” diye konuştu. Tütün ürünlerindeki vergilerin sigara ile mücadelenin maliyet-etkin yöntemlerinden biri olduğunu, gençler ve düşük gelir düzeyine sahip ailelerin sağlık giderlerini azaltacağını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artış sigara tüketimini gelişmiş ülkelerde yüzde 4, az gelişmiş ülkelerde yüzde 5’lik bir azalma sağlar” şeklinde konuştu.

Her 10 sigaradan 1’i kaçak

Kaçak tütün ve tütün ürünlerinin ticaretinin ciddi bir sağlık, ekonomi ve güvenlik sorunu olduğuna değinen Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada tüketilen her 10 tütün ve tütün ürününden 1’inin kaçak olduğuna dikkat çekerek, “Yüksek vergi oranları, sigara ile mücadelede etkili bir yöntemdir ancak bu vergi oranlarının getirdiği vergiden kaçma ve kaçınma isteği kişileri kaçak ürünlere yönlendirir. Bu durum da tütünle mücadele tedbirlerini zayıflatma riski oluşturur” dedi. Prof. Dr. Yılmaz, ısıtılmış türün ürünlerinin ya da elektronik sigaraların da nikotin içersin ya da içermesin sağlık yönünden içeriğindeki toksik, karsinojen, propilen, glikol, gliserol gibi maddeler nedeniyle uygun olmadığını, bağımlılık yapacağını, kalp ve akciğer hastalıkları için risk oluşturacağını da sözlerine ekledi.

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