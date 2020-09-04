"Sıfır Atık Belgesi" Menderes Belediyesinin
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN; İSRAFIN ÖNLENMESİ, DOĞAL KAYNAKLARIN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI, ATIK OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ, ATIĞIN KAYNAĞINDAN AYRILARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASINI KAPSAYAN SORUMLULUKLARI BAŞARI İLE YERİNE GETİREN KURUMLARA VERİLEN SIFIR ATIK BELGESİ, MENDERES BELEDİYESİNE VERİLDİ.
‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile ilgi çalışmalar yapan Menderes Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın kaynağından ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren kurumlara verilen Sıfır Atık Belgesi, Menderes Belediyesine verildi.
Menderes Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ yönetmeliği, belediye binası başta olmak üzere, belediyeye ait tüm hizmet alanlarında uygulamaya kondu. Uygulama kapsamında; atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık aydınlatma ekipmanları, atık toner ve kartuş, kağıt karton, plastik, bitkisel atık yağlar toplanarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor.
Alınan belgenin önemli olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Menderes Belediyesi olarak gereken tüm hassasiyeti gösteriyoruz. Doğaya ve çevreye olan sorumluluğumuzun farkındayız. Almış olduğumuz ‘Sıfır Atık Belgesi’ bu çalışmaları ne kadar doğru gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmalarımızı sürdürecek ve bu çalışmaların tüm ilçeye yayılmasını, vatandaşlarımızın da sıfır atık konusunda daha fazla bilinçlenmesini sağlayacağız” dedi.
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