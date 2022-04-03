Şiddet gören kadınlara ses oluyorlar

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Hollanda İnsan Hakları Programı desteği ile yürütülen Nar Projesi çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Radyo Stüdyosunda şiddete karşı mesajların yer aldığı podcast içerikleri kaydedildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hollanda İnsan Hakları Programı desteği ile yürütülen Nar Projesi çerçevesinde, proje destekçileri Yaşar Üniversitesinde buluştu. İGC Başkanı Dilek Gappi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İZİKAD) Başkanı Huriye Serter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılıç, Yaşar Üniversitesi Radyo Stüdyosunda kaydedilen iki podcast bölümünde proje hakkında bilgi vererek fiziksel ve psikolojik şiddet gören kadınlara çağrıda bulundu.

Kadınlara çağrı

Eğitim koordinatörlüğünü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş’un yürüttüğü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Barosu ve İZİKAD’ın ortaklığında başlatılan podcast kaydı gerçekleştirildi. Dilek Gappi, Nilay Kökkılıç, Huriye Serter ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti AB Proje Sorumlusu Reyhan Şenay, şiddete karşı farkındalık sağlamayı amaçlayan projenin podcast kayıtları için Selçuk Yaşar Kampüsünde bir araya geldi. Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Arda Hanyaloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı podcast kaydında, proje üyeleri Nar Projesi’nin detayları, şiddete uğrayan kadınların neler yapması ve nerelere başvurması gerektiği hakkında bilgi vererek kadınlara çağrıda bulundu. Şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı ve kadınları güçlendirmeyi amaçlayan projenin aşamalarından biri olan podcastin yanı sıra belgesel, kamu sporu, gazete haberleri gibi içeriklerin de üretildiği kaydedildi. Hazırlanan içerikler, Nar Projesi’nin sosyal medya hesaplarından ve çeşitli kanallarla kamuoyuna sunulacak.

“Şiddeti haber ver”

Nar Projesi’nin danışmanlığını ve eğitim koordinatörlüğünü yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, “Projede; şiddet karşısında neler yapılmalı, şiddet farklı iletişim mecralarında nasıl haberleştirilmeli ve hangi yollarla farkındalık oluşturulmalı gibi konularda eğitimler düzenledik. Eğitimler faklı iletişim akademisyenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hukukçular, psikolog ve sosyologlar tarafından verildi. Üç aşamalı projenin ilk aşaması olarak İzmir, Manisa ve Muğla illerindeki kadına yönelik şiddetin haritası çıkarıldı. Çalışma sonucunda; 2019-2021 yılları arasında İzmir’de 34, Muğla’da 16, Manisa’da 9 kadın öldürüldüğü ortaya çıktı. Oluşturulan haritaya göre, belirlenen semtlerde kanaat önderleriyle buluşup psikolog, avukat ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti temsilcileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştireceğiz. Sloganları ‘Şiddeti Haber Ver’ ve ‘Mahallemizi Şiddete Kapattık’ olan projemizi; billboardlar, kamu spotları ve podcastler ile duyurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.