Siber güvenlikte genç girişimciler mezun oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin siber güvenlik alanında genç girişimcileri desteklemek için başlattığı Siber Güvenlik Girişimcilik Programı’nda 5 girişimcinin iş fikri desteklenmeye layık görüldü. Mezuniyet töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, güven meselesinin hayatımızın en önemli parametrelerinden biri olduğunu belirterek “Programla ortaya çıkan projelerden kurumsal anlamda da faydalanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelere ilham vermesini istiyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin siber güvenlik alanında teknoloji tabanlı projeler geliştirmek, genç girişimcileri destekleyerek İzmir ekonomisine katkı sağlamak için başlattığı “Siber Güvenlik Girişimcilik Programı” tamamlandı. Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimpark işbirliğiyle düzenlenen programda, 5 girişimcinin iş fikri desteklenmeye layık görüldü. Girişimciler, Girişimcilik Merkezi İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğindeki mezuniyet töreninde bir araya geldi. Törene Siber Güvenlik Hızlandırma Projesi Koordinatörü ve bir siber güvenlik firması CEO’su Sezen Uysal, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve girişimci adayları katıldı.

“Siber güvenlik konusuna yol açmamız gerektiği konusunda netleştik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Güven meselesi hayatımızın belki de en önemli parametrelerinden biri. Hayatımız dijitalleştikçe, dijital teknolojileri kullanmaya başladıkça geçmişte güven arayışı için bulduğumuz enstrümanların yetersiz ve güçsüz kaldığını gördük. Dijital dünyada güven unsurunun desteklenmesi gerektiğini hep biraz ihmal ettik. Tam bu noktada siber güvenlik konusuna yol açmamız gerektiği konusunda netleştik ve bu programı açtık” diye konuştu.

“İlham vermesini diliyoruz”

Programla ortaya çıkan projelerden kurumsal anlamda faydalanacaklarını da söyleyen Başkan Tunç Soyer, kamu kurumlarında siber güvenlik konusuna önem verilmesi gerektiğini belirtti. Soyer, “Kamuyu bu anlamda teşvik etmek için ortaya çıkan projelerden bir tanesini biz değerlendirmeye kararlıyız. Çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Daha fazla yol almak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelere ilham vermesini, öncülük etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uysal: “Dünyaya açılmayı hedefliyoruz”

Proje koordinatörü Sezen Uysal ise “Kendimi Türkiye’ye, özellikle İzmir’e hep borçlu hissederim. Hepimiz İzmir’in genç nüfusunun, eğitim kurumlarının, iş dünyasının potansiyelini çok iyi biliyoruz. İzmir’imizi şahlandırmaya, cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de bilişim merkezi oluşturmaya ne dersiniz? Bu amaçla Başkanımız Tunç Soyer ile İzmir’de bilişim ekosistemini büyütmek için bilişim girişimciliğini hızlandırma projesi başlattık. İlk konuyu da siber güvenlik olarak seçtik. Günümüzün en önemli konularından biri. Daha işin başındayız. Yapacağımız çok şey var” dedi.

Girişimciler sunum yaptı

Törende Siber Güvenlik Girişimcilik Programı çerçevesinde desteklenecek 5 projeyle ilgili sunumlar yapıldı. Burak-Assel Üçoklar (Yönetişim risk uyumu programı), Davut Eren (Merkezi zafiyet yönetim yazılımı), Kaan Özyazıcı (Yapay zeka tabanlı yeni nesil SIEM), Taylan Akbaş (Biyometrik imza kimlik doğrulama uygulaması), Özgür Tarcan (Mobil cihazlarda internet güvenliği sağlayan mobil uygulama) projeleri hakkında bilgi verdi.