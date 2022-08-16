SF Trade, mükemmel iş yeri sertifikasıyla taçlandı

Gaziemir Ege Serbest Bölgesinde deri ve tekstil ürünleri alanında hizmet sunan SF Trade, bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda mükemmel iş yeri sertifikasını almaya hak kazandı.

Yıllardır, beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanların memnuniyetini üst düzeyde tutmak için çalıştıklarını ifade eden SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, Great Place to Work (mükemmel iş yeri) sertifikasıyla bu çabalarının daha da perçinlendiğini belirtti.

Süreç hakkında bilgi veren Aylin Gözay, “Great Place to Work tarafından çalışan deneyimi esas alınarak yapılan anket ve değerlendirme sonucunda bu sertifikayı alarak büyük bir mutluluk yaşadık. Mükemmel iş yeri sertifikası aslında son yıllarda gündemimizdeydi. Zaten bizim temel değerlerimizin en başında ‘önce insan’ yer almaktadır; ayrıca misyonumuzda da belirttiğimiz gibi ‘paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak’ bizim temel amacımız. Paydaşlardan SF’nin tüm çalışanlarıyla, yönetimiyle, tedarikçisiyle, müşterisiyle aynı seviyede mutlu olmasını kastediyoruz; çünkü hepimiz hayatımızın çoğunu burada bu iş yerinde geçiriyoruz. Onun için herkesin huzurlu ve mutlu olarak çalışması bizler için çok değerli. Pandemiyle birlikte her şey değişti. Tüm dünya sürdürülebilirlik üzerine odaklandı. Bu çerçevesinde çalışan-iş gücü sürdürülebilirliğimiz hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu yüzden mükemmel iş yeri sertifikasını, bu yıl keskin çizgilerle hedeflerimizin içerisine koyduk" diye konuştu.

"İnsan odaklı ve huzur içerisinde çalışmayı çok önemsiyoruz"

Çalışan mutluluğunu bir kurum kültürü içerisinde desteklediklerini kaydeden Genel Müdür Aylin Gözay, şöyle devam etti;

"Normalde sertifikasyon sürecinde bir ön hazırlık dönemi yaşanıyor. Bu konuda geçmişten beri attığımız adımların başarılı olduğunun da bilincindeydik. Biz önce kendi durumumuzu görmek istedik. Bu nedenle hiçbir ön çalışma yapmadan kendi dinamiklerimizle sertifika süreci için yola çıktık. Ve ilk seferde sertifikayı almaya hak kazandık. Bilgiyi, deneyimi ve kazancı herkesle paylaşmak öteden beri şirketimizde zaten var olan bir şeydi. Bunlar, kurum kültürümüz haline gelsin diye uğraşıyoruz. Bunun daha da yayılması ve bütün kurumun bunu hissetmesi lazım. İnsan odaklı ve huzur içerisinde çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu sertifika sadece bir gösterge ve daha gidilecek yolumuz var. Kendimizi dışarıdan gözlemleme şansını da elde ettik. Hem iyi olduğumuz hem de eksik olduğumuz taraflarımızı da gördük. Aynı ekiple birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İyi ve tercih edilen bir şirket olmanın yanı sıra, sektörde, bölgede, ülkemizde ve dünyada daha iyi olabilmek gibi basamaklar da var önümüzde."

Great Place to Work (mükemmel iş yeri) sertifikasının çalışan aidiyetinin yanı sıra, tedarikçilerle olan iletişimi de iyi yönde etkileyeceğini vurgulayan Gözay, "Çalışan psikolojisini iyi anlamak önemli. Onlara daha rahat edebilecekleri bir ortam sağladık. Çalışanlarımızın hakkaniyet, saygı, ihtiyaçlarının belirlenmesi, güven duygusu ve firmamızın onların yanlarında olduğunu bilmeleri çok önemli. Eşit, adil bir yönetim anlayışıyla ekip ruhunu gerçek anlamda hayata geçirilmesi ve şirkete güven duyulması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.