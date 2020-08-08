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Sezer Dermenci ve Ivana Sert aşkı dolu dizgin gidiyor
İZMİR URLA'DA RESTORAN VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YAPAN SEZER DERMENCİ DÜN AKŞAM KENDİSİNE AİT RESTORANDA SEVGİLİSİ IVANA SERT VE ARKADAŞLARINI AĞIRLADI. IVANA SERT, SİNAN AKÇIL, BURCU KIRATLI, GÜLER ÇETİNGÖZ’ÜN KATILDIĞI GECE, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
İZMİR 08.08.2020, 11:04
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İzmir Urla’da restoran ve otel işletmeciliği yapan Sezer Dermenci dün akşam kendisine ait restoranda sevgilisi Ivana Sert ve arkadaşlarını ağırladı. Ivana Sert, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Güler Çetingöz’ün katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.
Sezer Dermenci ile Ivana Sert aşkı dolu dizgin gidiyor. Dostlarıyla beraber felekten bir gece çalan Ivana Sert, sabahın ilk ışıklarına kadar sevgilisi Sezer Dermenci’ye ait restorana eğlendi. Sezer Dermenci, Ivana Sert ve arkadaşları, çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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