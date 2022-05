‘Sevgi Yolu’ Halk Eğitim Merkezine renk kattı

İzmir’in Aliağa ilçesi Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve onlara destek veren öğretmeleri tarafından ‘Sevgi Yolu’ oluşturuldu. Bir koridorda oluşturulan yol, Halk Eğitim Merkezine renk kattı.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüpraş Halk Eğitim Merkezinin özel eğitim gereksinimi olan öğrencileri ve onlara destek veren öğretmenleri merkez binasının bir koridorunda ‘Sevgi yolu’ oluşturdu. Atık ve geri dönüşüm malzemeleri ile eserler oluşturan öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu yol Hak Eğitim Merkezi koridoruna rengarenk bir görünüm kazandırdı. Çalışmalara katılan özel öğrenciler duvarları boyarken ve atık geri dönüşüm malzemelerinden kukla yaparken çok mutlu olduklarını ve öğretmenlerinin de kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.

“Koridorumuzun duvarları rengarenk oldu”’

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler ve öğretmenleri tarafından oluşturulan ‘Sevgili Yolu’nun, 1,5 aylık çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yılmaz, “Kurumumuzda kayıtlı olan engelli öğrencilerimiz ile birlikte bir sevgi koridoru oluşturalım dedik. Kurumumuzun alt katında yer alan atölyelerimizin bulunduğu koridoru değerlendirerek bir ‘Sevgi Yolu’ oluşturduk. Aylardır öğrencilerimiz bu sevgi yolu için çalışmalar gerçekleştirerek ellerinden geleni yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü büyük sabır ve özveri ile çalıştılar. 9 öğrencimiz ile birlikte bir buçuk ay gibi kısa bir sürede çalışmalarını yaptılar. Atık ve geri dönüşüm malzemelerini de değerlendirdiler. Özel öğrencilerimizin sevgi ile yaptıkları atık malzemelerden oluşan ürünler, koridorumuzun duvarlarını rengarenk yaptı” dedi.

Sevgi Yolu’nun açılış kurdelesini kesen Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ise “Engeli öğrencilerimiz hayatın her safhasında olduğu gibi burada da kendileri üretiyorlar. Atık malzemeleri değerlendirerek güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu sayede öğrencilerimiz el yeteneklerini de geliştirmiş oluyor ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü faaliyetlerini destekliyor, önemsiyoruz. Hayatımızın her alanında sabahtan akşama kadar bizlerle beraberler. Bizlerde gönüllü olarak kendilerini her zaman destekliyoruz” ifadelerini kullandı.