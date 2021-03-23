Semiha Yankı ve Salih Güney sağlık muayenesinde

Çeşme’de yaşayan ünlü sanatçılar Semiha Yankı ve Salih Güney, Çeşme Devlet Hastanesinden 1,5 yıl önce emekli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atıl Birol’ün açtığı muayenehanede sağlık kontrolünden geçti.

Op. Dr. Birol’un Çeşme Otogarı karşısında açtığı muayenehanesinin ilk ziyaretçileri, 1975 yılında "Seninle Bir Dakika" adlı parçasıyla Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden, sevilen şarkılarıyla gönülleri fetheden ve yaşamını Çeşme’de sürdüren Semiha Yankı ve yine yaşamını Çeşme’de sürdüren Türk Sineması’nın ünlü isimlerinden Salih Güney oldu.

İki sanatçı da sağlıklı çıktı

Muayenehanesinin açılışının ilk gününde iki sanatçının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Op. Dr. Atıl Birol, "Çok sevdiğim iki sanatçının muayenemi açtığım ilk gün ziyaretime gelmesinden dolayı çok mutluyum. Yeni muayenehanemde, Türkiye’de bu kadar ün yapmış ve yaşamlarını Çeşme’de sürdüren Semiha Yankı ve Salih Güney’in sağlık kontrollerini de yaptık. Kendilerinin oldukça sağlıklı olmaları da beni memnun etti" diye konuştu.