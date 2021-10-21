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Selçuk’un yetenekli çocukları sahnede

Selçuk Belediye Tiyatrosunun yetenekli çocukları, “Harry Potter’ın Gizli Dünyası” adlı oyunla sahne aldı. Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyun ile minikler keyifli bir akşam geçirdi.

İZMİR 21.10.2021, 14:31
Selçuk’un yetenekli çocukları sahnede

Selçuk Belediye Tiyatrosunun yetenekli çocukları, “Harry Potter’ın Gizli Dünyası” adlı oyunla sahne aldı. Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyun ile minikler keyifli bir akşam geçirdi.

Selçuk Belediye Tiyatrosunun çocukları, tek perdelik oyunla sahne aldı. Ahmet Ekdi tarafından yazılan, Gülhan Ayhan’ın yönettiği Harry Potter’ın Gizli Dünyası” adlı oyunun müzikleri Kerim Akgüneş tarafından yapıldı. Tek perdelik oyunda Azra Demir, Serden Acar, Nurbanu Kendir, İsmail Subaşı ve Ela Özen rol aldı.

“Harry Potter’ın Gizli Dünyası” adlı oyunda, Harry Potter karakteri üzerinden çocuklara iyilik ve kötülüğün insanların kendi seçimi olduğu ve dünyanın ancak iyilikle düzelebileceği anlatılıyor.

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