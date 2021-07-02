Selçuk’un genç sporcularından İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesine bağış

Selçuk Efes Spor Kulübü, Efes Tarlası Yaşam Köyünü ziyaret ederken, genç sporcular Efes Tarlası Yaşam Köyünü keşfetmenin yanı sıra İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesine de bağışta bulundu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de öğrencilerle bir araya geldi.

Efes Tarlası Yaşam Köyünde bulunan tohum merkezi, toprak okulu, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, toprak kütüphanesi ve plantasyon alanlarını gezen Selçuk Efes Spor Kulübü üyeleri, yerel tohum paketlemek, serada çilek toplamak gibi aktivitelerin yanı sıra Toprak Kütüphanesi’nden kitap seçti.

Toprak okulunda Selçuk Efes Spor Kulübünde oynayan sporcularla bir araya gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sporcu gençlere Efes Tarlası Yaşam Köyünü anlattı. Efes Tarlası Yaşam Köyünde yapılan çalışmaların gelecek için, üretim için olduğunun altını çizen Başkan Sengel, “Sizin Efes Tarlası Yaşam Köyüne her zaman gelerek tarımı, toprağı, üretimi tanımanızı istiyoruz; çünkü burada her şey en çok sizin için. Biz her şeyi sizin için hazırlarken, köy enstitülerinden ilham aldık. Köy enstitüleri burada müzemize adını veren İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel’in yaktığı meşale ile hayata geçen eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar öğrencilerin yaşayarak ve üreterek eğitim alması için kurulmuştur. İşte Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde de sizlerin doğayı, tarımı, tohumu ve toprağı tanımanızı, her şeyi yerinde uygulayarak deneyimlemenizi istiyoruz” dedi.