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Selçuk’tan yangın bölgesi Muğla’ya yardım eli

Tüm Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları hazırlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezine gönderdi.

İZMİR 11.08.2021, 13:12
Selçuk’tan yangın bölgesi Muğla’ya yardım eli

Tüm Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir çağrıda bulunan Selçuk Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan toplanan yardımları hazırlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezine gönderdi.

Daha önce yangından etkilenen sokak hayvanları için Marmaris Armutalan mevkiinde Haybulans konuşlandıran Selçuk Belediyesi, Muğla’da yaşayan vatandaşlar ve sokak hayvanları için çağrıya çıktı. Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla toplanan yardımlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezinden gerekli yerlere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ulaştırılacak yardım malzemeleri arasında, bölgede yaşayan vatandaşlar için hayati öneme sahip olan yanık merhemi, yanmaz eldiven, tepe lambası, pil, kadın erkek kıyafetleri, hijyen ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra can dostları için de mama yer alıyor.
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