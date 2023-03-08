Selçuk’tan deprem bölgesine kadın dayanışması

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle depremden etkilenen Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’a dayanışma ziyaretlerinde bulunarak, depremzede kadınlara ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor.

Kahramanmaraş depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine destek olan İzmir’in Selçuk ilçesi, dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Kadınlar, Selçuk’tan deprem bölgesine uzanan dayanışmanın her adımında yer alıyor. Afet bölgesinde tarımsal üretime destek olan kadınlar ilk fidelerin dikimini gerçekleştirirken, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle afet bölgesindeki kadınlara hijyenik pedler, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, erzak, oyuncak, çadır, odun, yiyecek gibi temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak üzere afet bölgesine gitti.

Osmaniye’nin Yarbaşı ilçesi ve köylerine, Kahramanmaraş’ın merkezi ve köylerinin yanı sıra Hatay’a ziyaretler yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, özellikle kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Gün boyu depremden etkilenen yurttaşları çadırlarında ziyaret eden ve onlara Selçuk halkı tarafından gönderilen ihtiyaç malzemelerini teslim eden Başkan Ceritoğlu Sengel, gecenin ilerleyen saatlerinde de köylere ulaşarak depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, Osmaniye’de sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında süreç ile ilgili bilgi vererek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 15 tane ilçe belediyemiz ile Osmaniye bölgesinden mesulüz. Yarbaşı Belediyesi ile depremin ilk günlerinden bu yana irtibat halindeyiz. Biz istenilen ihtiyaç malzemelerini teslim ediyoruz. Yarbaşı Belediyesi de başka ilçelerden istenilen ihtiyaçları da yerlerine ulaştırıyor. Biz daha sonra Kahramanmaraş’a geçeceğiz. Daha önceden de söylediğimiz gibi tek elden bire bir teslimatları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu sabah tırımız Osmaniye’ye ulaştı. Efes Selçuk Belediyesi olarak Efes Selçuk halkının teslim etmiş olduğu mamulleri bölgeye teslimini gerçekleştirdik. Daha sonra Hatay’a geçeceğiz" dedi.