Selçuk’ta yeşil atıklar doğal gübreye dönüşüyor

Selçuk Belediyesi, doğal yaşamı korumak ve sağlıklı üretimi teşvik etmek adına yeşil atıklardan kompost gübre üretimi için çalışmalara başladı.

Selçuk Belediyesi Park Bahçe İşleri ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarından ve kent genelinde vatandaşların kendi bahçelerinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklar, toplanarak doğal gübreye dönüştürülüyor. İlgili firma tarafından doğal gübreye döndürülen yeşil atıklar tarlalarda kullanılmanın yanı sıra küçük üreticiye de ulaştırılmaya başlandı. İlk olarak Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde küçük üreticilere dağıtılan doğal gübreler, önümüzdeki günlerde daha fazla küçük üreticiye ulaştırılacak. İlerleyen dönemlerde daha fazla doğal gübre elde etmek için Selçuk Belediyesi tarafından yeşil atık toplama alanları da oluşturulması da planlanıyor.