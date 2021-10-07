banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı

Selçuk’ta Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları

Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında Örnekköy Sosyal Projeler Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

İZMİR 07.10.2021, 11:02
Selçuk’ta Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları

Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında Örnekköy Sosyal Projeler Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmir’in kadın dostu kent anlayışını daha da güçlendirecek Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenen toplantıya ilçe belediyeleri, akademisyenler, kadın sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseyleri temsilcileri katıldı. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması için çalışmalara katılan Selçuk Belediyesi, kentte kadınların günlük yaşamını etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadınların katılımını artıran projelerle önemli çalışmalara imza attı. Tarım sektöründe çalışan kadınlar için Masal Evi, Kadın Dayanışma Merkezi, kadınlara yönelik Temel Hukuk Eğitimi, kadınların ev içi emeğini kolaylaştırmak için salça makinası, parkların sokakların aydınlatılması gibi kadın dostu kent uygulamaları bulunan Selçuk Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında belediye meclisinden çıkan kararla Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve Yerel Eşitlik Birimi kurulması için karar aldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1