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Selçuk’ta uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İZMİR 03.08.2022, 14:03
Selçuk’ta uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Selçuk ilçesinde, uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisini alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç ve H.Ç. isimli şahısları operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve düzenekler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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