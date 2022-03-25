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Selçuk’ta Tohum Takas Şenliği hazırlığı
Selçuk Belediyesi, 26 Mart Cumartesi günü Efes Tarlası Yaşan Köyü’nde 2. Tohum Takas Şenliği düzenliyor.
İZMİR 25.03.2022, 09:23
Selçuk Belediyesi, 26 Mart Cumartesi günü Efes Tarlası Yaşan Köyü’nde 2. Tohum Takas Şenliği düzenliyor.
Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde bir toprak hikâyesi yazan Selçuk Belediyesi, 2. Tohum Takas Şenliği’nde toprak sevgisini artırmayı, paylaşılan tohumlarla toprak hikâyesini güçlendirmeyi amaçlıyor. 2. Tohum Takas Şenliği’nde topan patlıcan, Aydın karası uzun patlıcan, Selçuk kara karpuz, Adana karpuz, Washington karpuz, köy domatesi, kıl acı biberi, kınalı bamya, kara kavun tohumları dağıtılacak. 26 Mart Cumartesi günü Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde saat 11.00’de başlayacak şenlikte tohum dağıtımının yanı sıra Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından “Tohumdaki Sır” adlı oyun sahnelenecek.