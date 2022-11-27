Selçuk’ta ‘Şiddetsiz İletişim Atölyesi’

Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde, Yeşim Kopan’ın sunumu Erol Benjamin Scott’un katılımıyla Efes Selçuk Kent Belleğinde ‘Şiddetsiz İletişim Atölye Çalışması’ gerçekleşti. Atölyede katılımcılar da iletişimde şiddetin nedenlerine dair fikirlerini dile getirdiler.

İzmir’in Selçuk ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde, ‘Şiddetsiz İletişim Atölye Çalışması’ gerçekleşti. Etkinliğin sunuculuğunu yapan Yeşim Kopan; açılış konuşmasında, “Gözleri, bakışları şiddetsiz bir yöne çevirmek istedik. ‘Hayat verirsin, huzur verirsin, umut verirsin bir güzel söz söylemekle. Birilerinin huzuru, umudu, mutluluğu olmak gerek. Yoksa hayat neye yarar ki’ dedik. Bütün etkinliklerimizi bu sözün ışığında gerçekleştirmek istedik” dedi.

İletişimde duygular, ihtiyaçlar ile bağlantı kurmak ve derinleşmek konularının altının çizildiği atölyede konuşan Erol Benjamin Scott; iletişimde şiddetin öfke, sessiz kalma, yok sayma, küçümseme gibi birçok farklı şekilde kendini gösterdiğini belirterek, “Konuşmanın, iletişimin karşılıklı olmadığı yerde şiddet başlar. İletişimde duygular bize ihtiyacımızın elçiliğini yapar. Duygu, açık denizde bir yelkenlinin ilerlemesi için gerekli olan rüzgar gibidir. Eğer siz duygularınızı iyi kullanıyorsanız denizde ilerleyebilirsiniz. Duygu yönetilmesi gereken bir şeydir. Bastırılması, küçümsenmesi gereken bir şey değildir. Duygular ihtiyaçlarımızın elçisidir. Bu yüzden iletişimde herhangi bir şiddet varsa bunun sebebi karşılanmayan ihtiyaçlardır” diye konuştu.