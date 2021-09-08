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Selçuk’ta rap ve rock gecesi

EFEST 2021 tüm hızıyla devam ediyor. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenen EFEST’in ikinci gününde Selçuklu gençlerin rap ve rock performansları büyük beğeni topladı.

İZMİR 08.09.2021, 11:10
Selçuk’ta rap ve rock gecesi

EFEST 2021 tüm hızıyla devam ediyor. “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenen EFEST’in ikinci gününde Selçuklu gençlerin rap ve rock performansları büyük beğeni topladı.


Selçuk’un kurtuluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen EFEST’in ikinci günü, Pamucak’ta kadınların katılımıyla düzenlenen EFEST Aerobik Atölyesi ile başladı. Selçuklu kadınlar Fitness Milli Takım Sporcusu Derin Uygur ile birlikte cimnastik, Zuhal Gülümser ile yoga yaptı. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Sahnesi etkinlikleri, sokak sanatçılarının performansı ve yöresel lezzet tadımları, festivalin ikinci gününde de devam etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yöresel lezzetler ve festival stantlarını gezdi. Festival kapsamında düzenlenen bisiklet turunda Selçuklu bisikletçiler Ahmet Ferahlı Parkı’ndan Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne kadar pedal çevirdi.



Akşam saatlerinde pazaryeri ana sahnede Selçuklu gençler yer aldı. Break dans gösterisinin yanı sıra son günlerde “Gitme Kal” şarkısıyla başarı yakalayan Arteks sahne aldı. Sidar Beyaz ve Mustafa Kepe’nin rap performanslarının ardından Selçukluların yakından tanıdığı bir diğer isim Uğur Çakır sahne aldı. Sahneleri Selçuk’un seslerine, yeteneklerine açan festivalin ikinci günü, İlker Pehriz Band konseri ile son buldu.

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