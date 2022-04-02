Selçuk’ta Ramazan dayanışması

İzmir’in Selçuk ilçesinde, camilerin temizliği ve bakımları Ramazan ayı öncesinde tamamlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise iftar kartları ulaştırıldı.

Selçuk Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar kartları dağıttı. Dağıtılan bu kartlarla birlikte vatandaşlar, anlaşmalı esnaflardan iftar için yemek ve gıda maddelerini satın alabilecek. İftar kartının yanı sıra yine belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak fişlerinin de dağıtılacağı ifade edildi.

Ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde ilçe merkezinde yer alan camilerin temizliğini de yapan Selçuk Belediyesi, kent genelinde Efeslim Kart, Efesli Bebeler ve Kara Kış Halk Dayanışması ile dayanışma faaliyetlerine imza atmıştı.