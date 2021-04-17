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Selçuk’ta polis denetimleri artırdı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrolleri artıran ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İZMİR 17.04.2021, 15:21
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Selçuk’ta polis denetimleri artırdı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin tüm giriş ve çıkışlarında kontrolleri artıran ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa kısıtlaması nedeniyle önlemlerini artırdı. İlçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını sordu. Denetlemeler sırasında ekipler, izin belgesi olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere cezai işlem uyguladı.
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