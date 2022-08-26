Selçuk’ta mahalle sohbetleri başladı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, "Halk İçin Halkla Birlikte" sloganıyla düzenlenen mahalle sohbetleri, Zafer Mahallesi ile başladı. Zafer Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşların sorularını cevapladı, sorunlarını dinledi.

Selçuk’ta, ilki Zafer Mahallesi’nde gerçekleşen mahalle sohbetlerine özellikle kadınlar yoğun katılım gösterdi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sohbet öncesinde Zafer Mahallesi’nde bugüne kadar yapılan çalışmaları özetledi. Vatandaşlardan gelen; yol, ilaçlama, temizlik ile ilgili sorulara cevap veren Başkan Ceritoğlu Sengel, talep ve önerileri başkan yardımcıları ve kurum amirleriyle birlikte dinleyerek not aldı.

Zafer Mahallesi sakinlerinin özellikle yol ile ilgili sorularını tüm açıklığıyla yanıtlayan Başkan Ceritoğlu Sengel, "2019 yılından itibaren gelir gelmez asfaltlama çalışmalarına başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla asfaltlama çalışmaları yaptık. Sonra baktık ki bu yeterli olamayacak hem Zafer Mahallesi hem de 14 Mayıs Mahallesi için İller Bankası’ndan kredi kullandık. Kimi caddelerde kaldırımlarımız bile yoktu. O caddelere kaldırım yaptık. Buna karşın yollarının yapılmadığı söyleyen vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim; eğer sokağınızda altyapı çalışmaları bitmediyse biz o yola giremiyoruz. Alt yapısı henüz bitmemiş yollarda çalışma yaparsak; belediyeye, benim şahsıma ve memurlarıma kamu zararı çıkıyor. Sebebi de şu; altyapısı henüz bitmediğinden biz yolu ve taşı yapmış oluyoruz; ama sonrasında altyapı çalışmaları tekrar başladığında bizim vermiş olduğumuz para boşa gittiğinden kamu zararı olarak hanemize yazılıyor. Bizim amacımız altyapı çalışmalarının tamamlanması ve sonrasında yolları yapmaktır" dedi.

Mahalle sohbetlerine katılan Zafer Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk, bu kentte yaşayan herkesin bu kente sahip çıkmasıyla daha iyi yerlere gelecektir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.