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Selçuk’ta kadınlara temel hukuk eğitimi

İzmir’in Selçuk ilçesinde, kentteki kadınlara yönelik Temel Hukuk Bilgileri Eğitimi düzenlenirken, avukatlar tarafından verilen eğitimde, kadınlara nasıl dilekçe yazıldığı, şiddet ile ilgili adli vakalarda başvuru mekanizmaları ve tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda bilgiler verildi.

İZMİR 13.03.2021, 12:51
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Selçuk’ta kadınlara temel hukuk eğitimi

İzmir’in Selçuk ilçesinde, kentteki kadınlara yönelik Temel Hukuk Bilgileri Eğitimi düzenlenirken, avukatlar tarafından verilen eğitimde, kadınlara nasıl dilekçe yazıldığı, şiddet ile ilgili adli vakalarda başvuru mekanizmaları ve tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda bilgiler verildi.

İzmir Avukatları Hukukun Üstünlüğü Derneği (İZAV) ve Selçuk Belediyesi, hayata geçen eğitim programının ilk basamağında "Savcılık Başvuru Süreçleri ve Tüketici Haklarının Korunması" başlıklarında kadınlara eğitimler verdi. Avukat Zübeyde Aksay ve Avukat Necmiye Ece Uncu tarafından verilen eğitim ile Selçuk’ta, ilk kez kadınlara yönelik bir hukuk eğitimi düzenlendi. İZAV ve Selçuk Belediyesi ortaklığında düzenlenen eğitimde, kadınlara nasıl dilekçe yazıldığı, şiddet ile ilgili adli vakalarda başvuru mekanizmaları ve tüketici olarak sahip oldukları haklar konusunda eğitimler verildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara ve İZAV avukatlarına teşekkür eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kadınlara yönelik şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerektiğinin yanı sıra tüketici olarak haklarının neler olduğuna dair bir eğitim düzenledik; çünkü bilgiye sahip olmak her zaman kadınları öne geçirir. Bu anlamda İZAV’a, meslektaşlarıma ve hemcinslerime çok teşekkür ediyorum. Fikir İZAV’ın fikriydi. Kadınlara bir temel hukuk bilgisi verelim ve bu noktada onları daha güçlü kılalım diye düşündük” dedi.

Eğitime katılan tüm kadınların devamı gelecek projenin paydaşları olduğunu ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu çalışmayı daha fazla kadına ulaştırmayı, köylerimizde de bunun gibi benzeri eğitimler verilmesini hedefliyoruz. Bu Temel Hukuk Bilgileri eğitimi İZAV ile ortak proje dosyamızın ilk adımı. Bu projenin devamı köylerimizi de kapsayacak şekilde gelecek; çünkü biz güçlenmiş, bilinçlenmiş, ne yaptığını, ne yapmak istediğini bilen kadınların sayısını arttırmak istiyoruz” dedi.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi ve Türk Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi Avukat Zübeyde Aksay da, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede, kadın bir belediye başkanı ile kadınlara yönelik eğitim düzenlenmenin önemine dikkat çekti. Aksay, ”Ne kadar çok kadını kadın haklarından haberdar edersek; kadınlar kendilerini o kadar çok koruyabilir, kamusal alanda o kadar çok yer alabilir. Bu açıdan kadın eğitimine çok büyük önem veriyoruz. İnanıyorum ki; köylere kadar giderek kadınların hepsine teker teker ulaşacağız. Bu proje sadece savcılık ve tüketici hakları aşamasında kalmayacak. Aile hukuku, miras hukuku, iş sözleşmeleri, boşanmalarla ilgili de bilgiler de olacak. Kadınların kendi başlarına, kendi ayakları üzerinde durabilecek konuma gelmelerini hedefliyoruz. Bunun için de bir kadın belediye başkanı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Avukat Necmiye Ece Uncu ise çok önemli bir eğitime imza attıklarını belirterek, “Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e çok teşekkür ediyorum. Önce kadının yaşam hakkını korumak için çalışacağız. Sonrasında tüm yasal haklarını, hukuki haklarını bilgilendirmek istiyoruz” dedi.
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