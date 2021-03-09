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Selçuk’ta "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykeli ziyarete açıldı

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, mitolojik Zafer Tanrıçası Nike’dan esinlenerek stilize edilen "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykeli ziyarete açıldı.

İZMİR 09.03.2021, 12:55
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Selçuk’ta "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykeli ziyarete açıldı

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, mitolojik Zafer Tanrıçası Nike’dan esinlenerek stilize edilen "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykeli ziyarete açıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde pek çok etkinliğin düzenlendiği Selçuk’ta, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, güne belediyede çalışan kadın emekçilerle Kadın Dayanışma Merkezinde bir araya geldiği kahvaltı ile başladı. Başkan Ceritoğlu Sengel, kadın çalışma arkadaşlarına bir kadın olarak Selçuk’ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Sizlerle birlikte çalışmak bizim için büyük bir gurur" dedi.

Öte yandan, Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle "Kadın insanlığın kanatlardır" yürüyüşü için Atatürk anıtı önünde toplanan katılımcılar, burada düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kent sokaklarında pankartlar ve sloganlarla yürüdü. Ahmet Ferahlı Parkı’nda son bulan yürüyüşün ardından “Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır” adlı heykelin açılışı yapıldı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, heykel hakkında, "Efes Selçuk’un en önemli değerlerinden biri Nike heykeli, bunun haricinde bir de Semadirek (Samothrake) Nike heykeli var. İki heykelin karması bir heykel meydana getirelim ve bu heykel kadınların zaferi elde edeceğinin simgesi olsun istedik. O yüzden de Efes Selçuk’a yakışan bir şekilde sembolize edilmiş olan bilhassa başsız olan bir heykel yaptık; çünkü bu heykelde anlatılmak istenen hangi kadın olursa olsun, kadın kim olursa olsun kararlılık ile zaferi elde edebileceğidir. Bu heykel ile zaferin eninde sonunda kadınların olduğunu sembolize ettik" dedi.

Selçuk’un sembol mekanlarından Ahmet Ferahlı Parkı’nda bulunan "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" heykeli, Heykeltıraş Mustafa Toygar tarafından mevcut Semadirek (Samothrake) heykelinin stilize edilerek modellenmesi çalışması olarak Ahmet Ferahlı Parkı’nda yer alıyor.

“Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır” heykelinin bulunduğu Ahmet Ferahlı Parkı’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikler; Selçuk Belediye Tiyatrosu “Korkma” adlı oyunu ile son buldu. Gerçek kadın hikâyelerini anlatıldığı, Gülhan Ayhan’ın yazıp yönettiği oyunda, Selçuk Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları başarılı bir performans sergiledi. İzleyenleri duygulandıran oyun, kadınların zorluklar karşısında nasıl güçlü, nasıl özgür olacağı mesajı ile izleyenleri duygulandırdı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, oyunun sonunda sahneye çıkarak tüm oyuncuları tebrik etti.
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