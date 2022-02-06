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Selçuk’ta “Efes Bizimdir” imza kampanyası

Selçuk Kent Konseyi’nin koordinasyonunda düzenlenen “Efes Bizimdir” imza kampanyası Efes Alt Kapı’da başladı.

İZMİR 06.02.2022, 11:10
Selçuk’ta “Efes Bizimdir” imza kampanyası

Selçuk Kent Konseyi’nin koordinasyonunda düzenlenen “Efes Bizimdir” imza kampanyası Efes Alt Kapı’da başladı.

17 Haziran 2021 tarihinde, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde tüm partilerin meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, 1970’lerden bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilen ve gelirleri belediyenin sürdürdüğü kamusal hizmetlere kaynak oluşturan Efes Alt Kapı Otoparkı’nın işletme hakkının belediyeye bırakılmasını talep eden “Selçuk’un geleceğine hep birlikte kararlılıkla sahip çıkacağız” başlıklı tarihi çağrıyı kamuoyu ile paylaşıldı. Selçuk Kent Konseyi koordinasyonunda tüm ilçeye yayılan bir kampanyaya dönüşen tarihi çağrıya, siyasi parti temsilcileri, oda temsilcileri, sendika üyeleri, belediye çalışanları ve Efes Alt Kapı esnafı da katılım sağladı.

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, kampanya öncesinde kent konseyinin tüm bileşenleri adına yaptığı basın açıklamasında, “Selçuk Kent Konseyi olarak bu çağrının üzerine sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partiler ile birlikte bir imza kampanyası başlattık. Efes Alt Kapı Otoparkı işletme haklarının belediyede kalması için yapmış olduğumuz çağrıya kulak veren herkese teşekkür ediyor, imza kampanyamızı başlatıyoruz” dedi. Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, 17 Haziran 2021’de Selçuk kamuoyunun imzaladığı metni de okudu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, imza kampanyası öncesinde yaptığı konuşmada süreci özetleyerek, “Biraz önce Suna Gündoğdu’nun okuduğu metin 17 Haziran 2021 tarihinde Selçuk Belediyesindeki tüm meclis üyeleri, Selçuk mücavir sınırları içinde bulunan bütün partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin tamamı tarafından imzalanmıştır. 2021 yılının Aralık ayında normal şartlarda biten süreye dahil olarak, 6 ay boyunca bir fiil, dört koldan, hiçbir şekilde siyaseti alet etmeden çalışılması sonucunda 3 aylık ek uzatma kararı alınmış, daha sonrasında da ihale ile ilgili müracaatlarımızın da genel itibariyle eski dönemlerde olduğu gibi sadece Selçuk Belediyesi ile yapılmasına ilişkin çağrımız göz ardı edilmiş ve ihale kararı verilmiştir. Bu saatten sonra yapılması gereken halkın Efes’e gerçekten sözde değil özde sahip çıktığını göstermekle olacaktır. Efes bizimdir, bizim kalacaktır” dedi.

11 Şubat’a kadar devam edecek

Efes Turistik Eşya Satıcıları ve Üreticileri Derneği Başkanı Muharrem Akağaç ise “Bu Selçuk’un meselesi, siyaset meselesi değil. Bu Efes esnafının, Selçuk halkının meselesidir. Efes bizimdir, bizim kalacak. Biz daha önce de bu olaylarla karşılaştık. Efes ören yerinde, dükkanlarımızın içine bundan 10 sene önce dükkan açıldı. Aynı şeyler tekrar yapılmak isteniyor. Biz 17 Haziran’da da tüm siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle hepimiz varız dedik. Bugün de hepimiz buradayız. Efes için, Selçuk için buradayız” diye konuştu.

“Efes Bizimdir” imza kampanyası, Efes Alt Kapı ve ilçenin farklı noktalarında 11 Şubat’a kadar devam edecek.

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