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Selçuk’ta Dernekler Köyü açıldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “5 Hedef 50 Proje”si içinde yer alan Dernekler Köyü’nün açılışı yapıldı.

İZMİR 20.03.2022, 10:45
Selçuk’ta Dernekler Köyü açıldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “5 Hedef 50 Proje”si içinde yer alan Dernekler Köyü’nün açılışı yapıldı.

Demokratik ve katılımcı toplum için büyük önem arz eden sivil toplum örgütlerini bir arada toplayan, kentsel dayanışmayı güçlendiren Dernekler Köyü’nün açılışı sivil toplum örgütleri başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gönüllük esasına göre hareket eden sivil toplum örgütlerinde çalışmanın kolay olmadığını belirterek “Burası aslında var olan bir yerdi. Biz sadece buraya ufak bir dokunuş yaptık. Bu yapının mimarisinde emeği geçen eski belediye başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bir sivil toplum örgütünün kurucu başkanlığını on yıl boyunca sürdürmüş biri olarak aday adayıyken, birçok derneğe ortak protokol yaparak yer vereceğimizi söylemiştik. İşte Dernekler Köyü bu fikrin sonucudur. Mevzu aslında bu binalar değil toplum yararına bir şeyler yapmak isteyen, bir araya gelmiş örgütlere el uzatmaktır” dedi.

AKUT Selçuk ekibi de Dernekler Köyü’nde yer aldı

AKUT ile imzalanan protokole ve AKUT Selçuk ekibinin de Dernekler Köyü’nde yer almasına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Bu anlamda AKUT ile beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu gönüllüğü gösterip de Selçuk’a geldikleri için AKUT ekibine çok teşekkür ediyoruz. Dernekler Köyü tüm sivil toplum örgütlerine ve hepimize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından Dernekler Köyü’nde yer alan sivil toplum örgütlerinin başkanları da çalışmaları ve Dernekler Köyü ile ilgili görüşlerini ifade etti. AKUT Dernek Başkanı Recep Şalcı, “Başkanımız bize gerçekten burada bize ciddi bir destek verdi. Selçuk ekibi, AKUT’UN 29. ekibi. Yakın tarihte bir İzmir depremi yaşadığımız için Selçuk’ta bir ekibe ihtiyacımız vardı. İzmir depreminde şunu gördük; eğer siz bir felakette bir alana yakınsanız ve hızlı müdahale edebiliyorsanız çok hayat kurtarıyorsunuz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Biz burada güçlü bir AKUT’U hedefledik"

Selçuk AKUT Ekip Lideri Tunç Tuncer, “Biz kötü günleri önceden planlıyoruz. Selçuk çok stratejik bir bölge. Bu yüzden burada örgütlenme ile ilgili uzun süredir bir çalışma içerisindeydik. Filiz Başkanım sağ olsun bizim daha hiçbir yerimiz yokken ’Toplantılarınızı gerekirse gelin benim makamımda yapın’ demişti. Kendisinin desteğiyle bütün toplantılarımızı belediye meclis salonunda yaptık. Belediyeler bize kapılarını açtığı zaman biz daha rahat organize oluyor, daha rahat çalışıyoruz. Biz burada güçlü bir AKUT’U hedefledik. Ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selçuk’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Efes Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Kaçer de “Göreve geldiğimden beri belediyemizle, bütün sivil toplum örgütlerimizle birlikte çalışmak istediğimi söylemiştim. Dernekler Köyü’nün hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği (SEGEM- DER) Başkanı Birgül Gönül, “SEGEM- DER, 13 yıl önce Başkanımız ile birlikte kurduğumuz bir dernekti. 13 yıldır gönüllü olarak bu görevi sürdürmekle gurur duyuyorum. Bu anlamda kadına, çocuğa, engellilere dokunduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda çok güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Dernekler Köyü’nün açılışı gerçekleştirilerek katılımcılar tarafından alan gezildi.

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