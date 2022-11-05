Selçuk’ta deprem bilinçlendirme semineri

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Selçuk Belediyesi, iş birliği yaparak deprem bilinçlendirme semineri düzenledi, önemli bilgiler aktarıldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Selçuk Ekip Lideri Dr. Tunç Tuncer tarafından Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonunda verilen seminerde; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirleri; depremlere dirençli yapılar yapılması, deprem sigortası, afet acil durum planı hazırlanması gibi üç ana başlık altında anlatan Dr. Tunç Tuncer, "Ev ve iş yerlerimiz için ailemiz ve yakınlarımızla birlikte afet acil durum planı hazırlamalıyız. Bir hanede yaşayan bireylerin kolaylıkla hazırlayabileceği bir plan bu. Deprem sonrasında ailemizle, beraber yaşadığımız insanlarla nerede buluşacağımızın kararlaştırılması, toplanma noktalarını bilinmesi ve özellikle şehir dışında irtibat kuracağımız kişilerin belirlenmesi afet acil durum planının genel hatları arasında yer alıyor. Bunun dışında herkesin telefonlarına AKUT Güvendeyim uygulamasını indirmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Dolap, kitaplık, raf, soba gibi eşyaların sabitlenmeli"

Deprem öncesinde, evde alınan önlemlerle oluşabilecek hasarların ve can kayıplarının azaltılabileceğini belirten Dr. Tunç Tuncer, "Evlerimizdeki temizlik malzemeleri başta olmak üzere kimyasal maddelerin organize edilmesi deprem öncesinde alınması gereken önlemler arasında yer alıyor; çünkü bu kimyasallar sarsıntının etkisiyle dökülerek, birbirleriyle karışarak farklı kazalara da sebep olabilir. Dolap, kitaplık, raf, soba gibi eşyaların sabitlenmeli, kırılacak eşyaların bunların üzerinde bulunmamalıdır. İçerisinde acil bir durumda aile üyelerini birkaç gün idare edecek eşyaların bulunduğu bir deprem çantası hazırlanmalıdır. Evlerimizde mutlaka yangın söndürücü bulundurması da hem muhtemel diğer afetler hem de deprem öncesi için alınması gereken önlemler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Deprem anında panik yapılmaması, bulunulan yerlerden hızlıca kaçmaya çalışmak yerine sarsıntının geçmesinin beklenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Tunç Tuncer, "Deprem anında özellikle de çok katlı ve kalabalık yapılarda bulunuyorsak sarsıntı bitmeden dışarı çıkmamalıyız. Merdiven ve asansörleri kesinlikle kullanılmamalıyız. Sağlamlığına güvendiğimiz bir eşyanın yanında bir yaşam üçgeni kurarak sarsıntının bitmesini beklemeliyiz. Deprem sonrasında ev içinde elektrik, su ve doğal gazı kapatmalı ve deprem çantamızı olarak binayı terk etmeliyiz. Binadan çıktıktan sonra binanın bir buçuk katı kadar uzaklaşmalı, elektrik tellerinden, ağaçlardan uzak durmalıyız” diyerek deprem sonrasında bireysel olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.