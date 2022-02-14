Selçuk’ta çocuklardan çağdaş Türk bestecileri resitali

İzmir’in Selçuklu ilçesindeki çocuklar, “Çağdaş Türk Bestecileri” piyano resitalinde dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

Selçuk Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenen piyano resitalinde, çocukların performansları dikkat çekti. Galina Gül’ün öğrencileri, çağdaş Türk bestecilerinin eserlerine tuşlarla hayat verdi. Çocuklar tarafından başarılı bir performansla sergilenen piyano resitali, katılımcıları mest etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, etkinliğe katılarak çocukları tebrik etti.

Başkan Ceritoğlu Sengel; “Bu sahne ilham veren kentin ilham veren çocuklarının olduğunun kanıtı oldu. Galina Gül’ün Efes Selçuk’a ve çocuklarımıza olan emeği yadsınamaz. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Burada bir müzik ziyafeti dinlerken Çağdaş Türk Bestecilerinin kimler olduğunu ve hayatlarının da aslında bize ilham olduğunu da öğrendik. Bugün geleceğin piyanistleri başlığı altında çıktığınız için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.