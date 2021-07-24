Selçuk’ta bayram neşesi, Açıkhava Ferahlı Konserleri ile yaşandı. Bayram boyunca her akşam Ahmet Ferahlı Parkı’nda Selçuk’un sesleri, kentlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Selçuk’ta kültür sanat faaliyetleri devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle düzenlenen Açıkhava Ferahlı Konserleri’nde kentin ilham veren seslerinden Çağatay Burak Kesen, Üstün Üstündağ, Mehmet Çökmezoğlu, Kerim Akgüneş, Hidayet Dündar ve Kağan Uysal, dinleyicilere bayramın ilk üç gününde müzik keyfi yaşattı. Açıkhava Ferahlı Konserleri’nin kapanışını bayramın dördüncü günü Selçuk Belediyesi Kent Orkestrası yaptı. Konseri izleyenler arasında bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Dört günden beri Ferahlı Açıkhava Konserleri’ni düzenliyoruz. Dört gün boyunca bu alanı dolduran Selçuklulara hatta diğer il ve ilçelerden gelen tüm dinleyicilere, burada şarkı söyleyen, bizlere bayram havası yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.