Selçuk’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet söyleşisi ile devam etti

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Selçuk Efes Kent Belleğinde düzenlenen “Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı” konulu söyleşide, Avukat Didem Altınel, 54 ili bisikletiyle gezen Adnan Barım ve Ayşe Barım, 81 ili bisikletiyle gezen Ali Kantarcı bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Selçuk’ta 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler söyleşi ile devam etti. Söyleşide, Avukat Didem Altınel, 54 ili bisikletiyle gezen Adnan Barım ve Ayşe Barım, 81 ili bisikletiyle gezen Ali Kantarcı ağırlandı. Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Söyleşide bisiklet kullanmayı 10 yıldır yaşam biçimi haline getirdiğini belirten Adnan Barım, "Çocukluğumdan bu yana bisiklet kullanıyordum; ama aktif olarak bisiklet kullanmaya 10 yıl önce başladım. Özellikle dağlarda, doğa ile iç içe olduğumuz yerlerde bisiklet kullanmak hoşuma gitti. Önce yakın arkadaşlarımla pazar günleri bisiklet sürmeye başladık. Daha sonra Selçuk’ta bisiklet kullananlarla bir ekip kurduk. Daha uzak yerlere, çevre illere gitmeye başladık. Bisiklet hem ruhunuzu özgürleştiriyor, hem size yeni dostluklar kazandırıyor" dedi. Adnan Barım, bisiklet kullanmak isteyenlerin iyi ve güvenli bir sürüş için kask, gözlük ve yedek lastiklerini yanından ayırmamaları gerektiğinin de altını çizdi.

Selçuk’ta bisiklet kullanmayı yaşam biçimi haline getiren Ayşe Barım da, bisiklet sürmekten büyük keyif aldığını belirterek, "Trafikte bir bisikletli olarak önce siz kendi güvenliğinizi sağlamak zorundasınız. Bir taşıt sürücüsü gibi bütün kurallara uyuyorum" şeklinde konuştu.

Avukat Didem Altınel ise bisikletin bir ulaşım aracı haline gelmesiyle birlikte yasal düzenlemelerin de yapıldığını belirterek, "Her şeyden önce bisikletin de diğer taşıtlar gibi ulaşım aracı olduğu unutulmamalıdır. Bisikletlilere de trafikte saygı gösterilmelidir. Kanunla bisiklet kullanımına yaş sınırlaması da getirilmiştir. Karayollarında bisiklet kullanım yaşı 11 olarak belirtilmektedir. Eğer bisikletliler için ayrılmış bir yol yoksa sağ şerit kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.

81 ili bisikletle dolaşan Ali Kantarcı, bisiklet ile seyahat etmek için zamanın önemine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bisiklet ile 81 ile hatta yurt dışına dahi gittik. Turlarda disiplin çok önemli. Sabah erken kalıyoruz. Gittiğimiz yerlerde çadır kuruyoruz. Doğayı tanıma şansımız da oluyor. Yaban hayatı da tanıyoruz. Yeni dostluklar ediniyoruz."