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Selçuk’ta "Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı

Selçuk Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonunda “Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı konferans düzenledi. Konferansın konuşmacısı Araştırmacı ve Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ilişkin arşivlerden derlediği anıları katılımcılarla paylaştı.

İZMİR 29.10.2021, 12:26
Selçuk’ta "Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı

Selçuk Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonunda “Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı konferans düzenledi. Konferansın konuşmacısı Araştırmacı ve Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ilişkin arşivlerden derlediği anıları katılımcılarla paylaştı.

Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 98. yılı nedeniyle “Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonundaki konferansta Araştırmacı ve Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ilişkin önemli bilgiler anlattı. Kalıpçı, arşivlerden derlediği anıları katılımcılarla paylaştı.

Atatürk’ün sohbetlerinde Cumhuriyeti imkân olarak tanımladığının altını çizen Kalıpçı, "Atatürk için Cumhuriyet aynı zamanda benden bize geçişin en önemli teminatıdır. Atatürk; ’Ülkeler gam ve keder bilmemelidir. Liderlerin görevleri milletlerini gam, keder bilmeden; neşe içinde, bolluk içinde kendi hayallerine varmaları için onlara gerekli imkânların yolunu açmaktır’ diyor. Ondan sonra kolları sıvıyor ve halkı için imkân yolunu açmadığı hiçbir alan bırakmıyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet” kavramını ilk kez 1902 yılında dile getirdiğini yaptığı araştırmalarda tespit ettiğini belirten Kalıpçı, "1902’den beri hedef konmuş, her alanda ne yağacağının notalarını yazmış, kompozisyonu ortaya çıkarmış, bestelemiş bir tek seslendirmeye kalmış iş. Onu da hemen yapmış alın ve akıl teri döken bir Mustafa Kemal. En ilginci de bunların hiçbirinde, ne sporda ne sanatta ne de ekonomide dışardan alınan bir sistem yok. Hepsinde Mustafa Kemal bize özgü sistemler oluşturmuş. Yani bu Cumhuriyet, diğerlerine göre değil değerlerine göre hareket eden bir Mustafa Kemal’in Cumhuriyetidir” dedi.

Türk kadını haklarını aldı

Türk kadınının dünyada birçok ilke imza attığını tarihten örneklerle anlatan Kalıpçı, "Kurtuluş Savaşı dünyada ilk topyekûn savaş örneği, ilk defa dünyada kadın erkek birlikte savaştı. Savaş sırasında Atatürk yaverine bir not veriyor; ’Savaştan ilk işimiz Türk kadınına serbestisini vermek, onu erkeğin yanında eşit haklara sahip kılmaktır.’ Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinden 5 ay sonra Atatürk, Dünya Kadınlar Kongresinin İstanbul’da toplanmasını istiyor. 1935 yılında Dünya Kadınlar Kongresi Başkanı konuşmasında; ’Biz dünya kadınları Türk kadınlarına büyük bir gıpta ile bakıyoruz, onları örnek alıyoruz. Tüm dünya kadınları sizin alabildiğiniz haklara erişebildiği takdirde dünyada barış sağlanacaktır’ diyor. Atatürk kadın hakları konusunda Afet İnan’a; ’Biz size bu hakları lütuf olarak vermiyoruz. Bu sizin alnınızın teri, bileğinizin hakkı hatta çok önceden almanız gereken haklardı. Bu hakları biz size vermedik, siz söke söke aldınız’ demiştir" ifadelerine yer verdi.

Tiyatral konferansın sonunda İlknur Güntürkün Kalıpçı’ya teşekkür eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, artık Selçuk’ta kıyılacak nikâhlarda evlenen kadınlara, İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın Cumhuriyet tarihinin ilklerine imza atan, yaşadıkları çağın ötesindeki kadınların hayat hikâyesini anlattığı Zamansız Kadınlar kitabını hediye edeceklerini belirtti.

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