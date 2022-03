Selçuk’ta ‘2. Tohum Takas Şenliği

Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası Yaşan Köyü’nde 2. Tohum Takas Şenliği düzenlendi. İlk tohum takas şenliğini Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yaptıklarını söyleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Her seferinde daha da büyüyecek şenlikler yapacağız. Çünkü biz tohumun toprakta filizlendiğini ve geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın toprak olduğunu bilenleriz” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde 2. Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe; Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), GEMA Vakfı, Seferihisar Tohum Topluluğu, Kara Ot Derneği, Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Bornova Belediyesi ve ECOREC katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte Başkan Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’un meşhur Kara Karpuz tohumunun toprakla buluşmasına vesile olan, aynı zamanda İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi’nin bağışçısı Mehmet Dal’a teşekkür plaketi verdi. Teşekkür plaketini almak ve Kara Karpuz’un hikâyesini anlatmak için sahneye çıkan üretici Mehmet Dal, Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi’nin çok önemli olduğunu belirterek, “Başkanımızın bu düşüncesini duyduğumda kendisine birkaç kara karpuz çekirdeği verdim. Başkanımız bu çekirdeği filizlendirdi ve tüm Türkiye’ye yaydı. Belediye Başkanımızın bu projesini bütün Selçuk olarak desteklemek zorundayız. Tohum yetiştirirken sadece üretim yapmak değil çocuklarımıza bu düşünceyi, üretmeyi anlatmak zorundayız. Önemli olan budur. Sayın Başkanımızı tebrik ediyor, kendisine bu konuda her zaman destek olacağıma söz veriyorum” dedi.

“Cumhuriyet köylerinden yola çıkarak bir yer açacağız”

Başkan Ceritoğlu Sengel şenlikte yaptığı konuşmada, “İlk tohum takas şenliğimizi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapmıştık. Her seferinde daha da büyüyecek şenlikler yapacağız. Çünkü biz tohumun toprakta filizlendiğini ve geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın toprak olduğunu bilenleriz. Biz bu projeye başladığımızda bir Tohum Merkezi’nin yanı sıra Efes Tarlasın Yaşam Köyü’nde Atatürk’ün bahsettiği Cumhuriyet köylerinden yola çıkarak bir yer açacağız dedik. Açtığımız bu yerde toprakla ilgilenen herkes görebileceği, algılayabileceği hatta eğitimlerini alabileceği çocuklardan başlamak üzere yetişmiş tüm çiftçilere birlikte bütün her şeyi anlatabileceğimiz, çocuklarımızı toprakla buluşturabileceğimiz bir alan oluşturmak istiyoruz dedik. Tohumları araştırmaya başladık. Kara karpuzun atalık tohumlarına ulaşalım derken Mehmet Dal geldi ve dedi ki ben de kara karpuz tohumu var. Sayesinde tohumları ürettik. Tüm Türkiye Eksin Projemiz çevresinde herkesle paylaştık. Şimdi her yerde Efes Selçuk’un Kara Karpuz’u filizleniyor Mehmet Dal’ın sayesinde. Mehmet abi ayrıca Tarım Müzemize de bağış yaptı. Kendisine bu projeye inandığı için, bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bolluk ve bereket için nar kırıldı. Başkan Sengel, ayrıca katılımcılarla birlikte plantasyon alanına baharın ilk ekimini çocuklarla birlikte yaptı. 2. Tohum Takas Şenliği Grup Sam Konseri, Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu’nun “Tohumdaki Sır” adlı tiyatro oyunu ve Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.