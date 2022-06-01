Selçuklu sporcular Çeşme’den 7 branşta birincilik ile döndü

Uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen Yarımada Spor Oyunlarına 6 farklı branştan 168 Selçuklu sporcu katıldı. Sporcuları Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel uğurlarken, müsabakalara katılan Selçuklu sporcular, 7 branşta birincilik ve birçok branşta derece kazanarak Selçuk’a büyük bir gurur yaşattı.

23-29 Mayıs tarihleri arasında Çeşme ilçesinde, "Haydi Spora" sloganıyla Yarımada Spor Oyunları düzenlendi. Oyunlarda; basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında 900 sporcu 11 dalda mücadele etti. Selçuk adına Çeşme Yarımada Oyunlarına katılan sporcular; futbol, kros, voleybol, satranç, masa tenisi, plaj voleybolu branşlarında önemli başarılar elde etti.

Sporcular, voleybol branşında minik erkeklerde takım olarak 1. ve 2., minik kızlarda takım olarak 1. ve 3., plaj voleybolu branşında yıldız erkeklerde takım olarak 1. 2. ve 3., genç erkeklerde 1. ve 3., yıldız kızlarda 2. ve 3., satranç branşında ilkokullar arasında takım olarak 2., ortaokullar arasında takım olarak 2.’lik kazanırken, yine satranç branşında Berra Sertoğlu ferdi olarak 1.’lik kazandı.

Kros yıldız erkek takım 1.’liği, kros yıldız kız takım 3.’lüğü ödüllerinin yanı sıra kros yıldız erkeklerde Ali Akçura, ferdi olarak birinci, kros yıldız kızlarda ferdi olarak Bahar Semiz 1.’liği, Melda Karakaş ise ferdi olarak ikinciliği elde etti. Sporcular yine futbolda yıldız takım 2.’liği, masa tenisinde Arda Yılmaz 2.’liği elde ederek Selçuk’u gururlandırdı.