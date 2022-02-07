Selçuklu çocuklardan ilham veren kente beste

Selçuk Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan, çoğunluğu çocuklardan oluşan her yaştan kursiyer “İlham Veren Kentin İlham Veren Müzisyenleri Konseri’nde” başarılı performanslarıyla dinleyenlerinden tam not aldı.

Konserin en beğeni toplayan performanslarından biri de 8 yaşındaki Ada Gökmenoğlu’nun Efes Selçuk için yaptığı beste oldu. Ada’nın Efes Selçuk için yaptığı besteyi İlham Veren Kent’in çocukları hep birlikte söyledi. İlham Veren Kentin İlham Veren Müzisyenleri Konseri’nde ayrıca her yaştan kursiyer de başarılı performanslar sergilediler.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenen konserin dinleyicileri arasında öğrenci velilerinin yanı sıra Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de vardı. Birçoğu küçük yaşta olmasına rağmen başarılı performanslar sergileyen öğrenciler katıldıkları piyano, keman, çello, gitar, ritim, bağlama, klarnet gibi farklı enstrüman kurslarında elde ettikleri deneyimleri dinleyicilerle buluşturdular. Efes Selçuk’lu kadınlardan oluşan Artemis Ritim Grubu da konser içerisinde başarılı bir performans sergiledi.

İlham Veren Kentin İlham Veren Müzisyenleri Konseri’nin sonunda Başkan Ceritoğlu Sengel kursiyerlere sertifikalarını vererek; “Efes Selçuk’ta çok yetenekli çocuklar var. Bu yetenekli çocuklara doğru dokunuşlarla dokunulduğu zaman müthiş işler başarıyorlar. İlk defa Efes Selçuk Belediyesi tarihinde her yaş grubundan bu kadar çok kursiyerin müzik kurslarına katılımı var. Hayatın ritmini yakalayan insanların hepsi burada. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kurulduğundan bu yana hiç bu kadar etkin olmamıştı. Tüm eğitmenlere, kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.