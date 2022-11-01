Selçuklu çocuklar ayakta alkışlandı

Selçuk Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu, "Okul Günlükleri" adlı oyunu başarıyla sahnelerken, Selçuklu çocukların performansı ayakta alkışlandı.

Selçuk Belediyesi Çocuk Tiyatro Grubu, "Okul Günlükleri" adlı oyunu Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Salonunda sahneledi. 39 çocuğun sahne aldığı, yönetmenliği Gülhan Ayhan tarafından yapılan oyunda; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim hayatına ilişkin yaşadıkları durumlar mizahi bir dille anlatıldı. Okul Günlükleri adlı oyun, kalabalık seyirci grubu tarafından ilgiyle izlendi. Çocukların performansı alkış aldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, oyunun sonunda sahneye çıkarak, "İlham veren kentin ilham veren çocuklarını ayakta alkışlıyoruz. Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik bir tiyatro kursunun açılması için çok emek sarf ettik. Çocuklarımız bu tiyatro kursu sayesinde tiyatronun sahnesine adım atmanın yanı sıra bir sanat dalı ile ilgilenmenin, topluluk önünde kendilerini ifade etmenin özgüvenini de yaşayacaklar” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, konuşmasının ardından oyunda rol alan tüm çocuklara teşekkür sertifikası verdi.