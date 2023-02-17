Selçuk’a gelen depremzedelere psikolojik destek

Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinde, deprem sonrasında kente gelen vatandaşlar için psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik psikologlar tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, vatandaşların yaşadıkları süreci paylaşmaları sağlanarak psikolojik ilk yardım desteği sağlanıyor.

Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezi, depremzedeler için psikolojik danışmanlık hizmetinin başlatıldığını bildirdi. Psikolog Birgül Gönül ve Psikolog Özgül Karaalioğlu Yavuz, psikolojik danışmanlık hizmeti hakkında bilgi verdi.

Psikolog Birgül Gönül, deprem bölgesinden gelen bireylerde rutinlerinin bozulması nedeniyle belirsizlik duygusunun ön plana çıktığı bilgisini vererek, "Biz bu aşamada burada güvenli alanda olduklarını onlara gösteriyoruz. Onlara bugüne kadar neler yaşadıklarını, onlarla nasıl başa çıkabildiklerini hatırlatıyoruz. Rutinlerini burada da gerçekleştirme açısından neler yapabileceklerini konuşuyoruz. Okullara gidecek çocukların tespit edilip okula gidebileceklerinin sağlanacağını söylüyoruz. Kaldıkları evlerde kendi evleri gibi yemek pişirme, çamaşır yıkama, alışverişe çıkma gibi aktivitelerle ruhsal iyilik hallerini artıracağı için bu aktivitelerin gerçekleşmesi yönünde onlarla sohbet ediyoruz" dedi.

Psikolog Özgül Karaalioğlu Yavuz da, verilen psikolojik destek sürecinin depremden etkilenen bireylerin hayatlarını organize etme amacı taşıdığını da belirterek, "İlk temas kurduğumuz ailelerle ikişer üçer haftalık sürelerle telefonla görüşerek durumlarını takip edeceğiz. Afet bölgesinden gelen çocuklarımızın okula devam durumları için milli eğitim müdürlüğüne yönlendiriyoruz. Sağlık problemleri varsa sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız için atölyeler planlayacağız. Anneler ile çocukların bir arada yer alacağı grup terapisi çalışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Ziyaret ettiğimiz ailelerden bu süreçte bireysel terapiden çok, grup çalışmasına yönelik bir istek var" diye konuştu.

Deprem sonrasında Selçuk’a gelen depremzedeler, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak için SELBİM’in 444 8 892 numaralı telefonuna ya da Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma ve Engelsiz Yaşam Merkezinin 0232 892 27 35 numaralı telefonuna başvurabilecek.