Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

İzmir’in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Selçuk ilçesi, önümüzdeki yıl bir kez daha Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Pamucak Sahili’nde düzenlenecek etkinlik, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülürken, Avrupa’nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği CEV 20 Yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pamucak Sahili’nin uygunluğu sebebiyle plaj voleybolu organizasyonlarının merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Selçuk’ta, 2020 yılında U18 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonaları düzenlenmişti.