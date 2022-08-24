Selçuk Pamucak sahili KeçiFest’e ev sahipliği yapacak

Festivaller kenti İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahili, bu yaz yine müzik ve kültür festivaline ev sahipliği yapıyor. 26-27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek KeçiFest, binlerce katılımcıyı Pamucak sahilinde bir araya getirecek. Türkiye’nin ilk kamplı sanat festivali KeçiFest, üç gün boyunca katılımcılara sanatın birçok dalıyla dolu bir program sunuyor.

Selçuk Pamucak sahili, 2019’dan bu yana ev sahipliği yaptığı festivallere bir yenisini daha ekliyor. Bu çerçevede, 26-27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek KeçiFest, “Biat Değil İnat” sloganıyla düzenlenecek. Türkiye’nin birçok yerinden gelecek katılımcılar, üç gün boyunca; müzik, edebiyat, sinema, tiyatro, sahne performansları, stand up gösterileri, yoga, dans, heykel, pandomim, oyun, seramik atölyesi ve söyleşilerle dolu günler geçirecek.

KeçiFest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü; Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. KeçiFest, 27 Ağustos Cumartesi günü; Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak.

KeçiFest’te ayrıca İlham Veren Kentin Sesleri de sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Arteks, 28 Ağustos Pazar günü Efes Kent Orkestrası Herakleitos Alternatif Sahne’de katılımcılarla buluşacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in göreve gelmesinin ardından, gerek belediye tarafından kent içinde düzenlenen gerekse Selçuk’un ev sahipliği yaptığı festivallerin, yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sunduğu ifade edildi.