Selçuk Efes Kent Belleği’nde ilgi gören söyleşi

Yazar Sergun Ağar, “Benim Mükemmel Yalnızlığım” kitabının söyleşi ve imza günü için Selçuk Efes Kent Belleği’nde okurlarıyla buluştu.

Daha önce "Aşkın İade-i İtibarı", "Aşkın Samatyası Selanik’te Kaldı", "Aşkın Rengi Kurdele Pembesi", "Geldiklerinde Çirkince’ydi", "Şimdi Şirince" kitaplarını okuyucu ile buluşturan Sergun Ağar, bu kez yalnızlık üzerine yazdığı romanı ile okurlarının karşısına çıktı. Sergun Ağar, "Benim Mükemmel Yalnızlığım" romanında yalnız bir fotoğrafçının iç dünyasını anlatırken, söyleşi yoğun ilgi gördü. Söyleşide Sergun Ağar katılımcılarla; yalnızlık, umut, kaygı, aşk ve sevgi gibi duygular üzerine de keyifli bir sohbet yaptı. Söyleşinin sona ermesinin ardından yazar okurları için yeni kitabını imzaladı.