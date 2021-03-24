Selçuk Belediyesinin tarım projesine övgü

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili ve CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı Orhan Sarıbal, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği Efes Tarlası tarım merkezini gezdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bugün kıymetli milletvekilimiz ve bizim için tarımda çığır açan ve aynı zamanda bize birçok tecrübesini aktararak bizim de ufkumuzu genişleten Sayın Orhan Sarıbal bizi ziyaret etti. Efes Tarlası, Toprak Okulu, Tohum Merkezi Üretici Pazarı ve aynı zamanda Tarım Müzemize dair fikirlerini bizimle paylaştı. Buraya gelip fikirlerini bizimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuk Belediyesinin tarım projesi içerisinde toprak, tohum merkezi, tarla, müze ve eğitimin bir arada bulunmasına dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Covid- 19 salgın dönemi bütün dünyaya, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan gıdanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Gıdanın temel kaynağı topraktır. Türkiye’nin en büyük meselelerinden biri tarım topraklarını koruyamamasıdır, topraklarına sahip çıkamamasıdır. Ne yazık ki ülkenin bugün bu kadar zengin topraklarının olmasına rağmen ithalatta dünya birinciliğini birçok ülkeden aldı” dedi.

Efes Tarlası tarım merkezi projesinin her aşaması hakkında Başkan Ceritoğlu Sengel’den bilgi alan Orhan Sarıbal, “Bir yerde eğitim yoksa insanları eğitemiyorsanız; bilim, akıl, emek ve cesaretle buluşamıyorsa hiçbir şey üretemezsiniz. Bakıyoruz cumhuriyet tarihine orada eğitim var, orada bilim var. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki aklın raflarda olduğu ve bilimin itibarsızlaştırıldığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Burada Toprak Okulu var. Toprak nedir, toprağın anlamı ne? Bu okul bunu anlatacak. Biz sadece sofraya gelen gıdayı görüyoruz. Onun altında toprağın bereketini, onun altında çiftçinin mücadelesini, geçen süreci görmüyoruz. Özellikle çocuklarımız da bu süreçten haberdar değil. Burada, Toprak Okulu’nda bilgi, çocuklarla, çiftçilerle paylaşılacak. Çocuklar sofralarına gelen gıdanın nasıl yetiştiğini öğrenecekler” diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel’e teşekkür

Dünyada en hızlı gelişme yaşayan sektörün tarım sektörü olduğunun altını çizen Sarıbal; “Covid ile beraber yeniden üretim biçimlerini değerlendiriyor. Biz yeniden kendi gıdamızı kendi topraklarımızda nasıl üretebileceğimize bakacağız. Rusya yakın tarihte en büyük domates üreticisi olabilir. Çin tarımda bütün dünyaya egemen olabilir ve bundan sonraki dünyada insanlık savaşının gıda üzerinde su üzerinde olacağını artık herkes biliyor. O yüzden biz de Selçuk’ta bu anlamlı, önemli projenin çiftçi ve genç eğitim ayağını, tarımda bugüne gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğimizi gösteren müze ayağını; elbette tohum çeşitlerini, üretim alanlarını çok önemsiyoruz. Eğer bir nebze katkımız olursa çok sevineceğiz, bilgimizi birikimimizi birlikte paylaşacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüyeceğiz. Ben Başkanımızın huzurunda tüm emekçi dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Sarıbal, Efes Tarlası tarım merkezi projesini ziyaretinin ardından Selçuk Belediyesi Soğuk Hava İşletmesi Deppo Efes’i ve işletme içerisinde yer alan Masal Evi’ni de ziyaret etti. Orhan Sarıbal’ın Selçuk’ta bir sonraki durağı ise partisinin ilçe teşkilatı oldu. Burada partilileri ile bir araya gelen Sarıbal Selçuk Efes Kent Belleği ve Efes Tarlası Halk Bakkalı’nı da gezdi.