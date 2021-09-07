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Selçuk Belediyesinden okullara destek

Selçuk Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde kent genelinde eğitim verecek okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Kent merkezi ve mahallelerde yer alan tüm okullarda dezenfekte çalışmaları ve temizlik yapıldı.

İZMİR 07.09.2021, 16:45
Selçuk Belediyesinden okullara destek

Selçuk Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde kent genelinde eğitim verecek okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Kent merkezi ve mahallelerde yer alan tüm okullarda dezenfekte çalışmaları ve temizlik yapıldı.


Selçuk Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını tamamladı. Pandemi şartlarında yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilerin sağlığı için bütün okullar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dezenfekte edildi. Okullara ayrıca ayaklı dezenfekte üniteleri de yerleştirilecek. Temizliği yapılan okulların yanı sıra Belevi Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Ortaokulu’nda boya yapıldı. İsabey Okulu’nda öğrencilerin teneffüslerini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla, okul bahçesinde oyun çizgileri yapıldı. Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine bayrak direği dikildi. Okul bahçesine ayrıca büst imalatı da yapıldı.

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