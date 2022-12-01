Selçuk Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği

Selçuk Belediyesi, bu yıl hayata geçirilen yeni bir uygulama ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapmaya başladı. Görevliler tarafından dağıtılan 800 TL tutarındaki fişlerle ihtiyaç sahibi ailelerin, anlaşmalı oduncular ile iletişime geçerek yakacak odunlarını temin edebileceği bildirildi. Bu çerçevede 909 aileye toplam 727 bin 200 TL tutarında yakacak fişi verildiği bildirildi.

Öte yandan Selçuk Belediyesi, yılın her döneminde Efeslim Kart ile sosyal dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Efeslim Kart aracılığıyla 2022 yılı içerisinde devam eden süreçte; 94 kişiye yemek kartı, 290 kişiye alışveriş kartı hizmeti verildiği, diğer yandan sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kıyafet desteğinin verilmeye devam edildiği aktarıldı.